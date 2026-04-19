Un día te duermes en El Portiño y al día siguiente, tan tranquilamente te tomas un café en el desayuno, abres el ojo legañoso y dormilón para leer el periódico y tu barrio ya no es tu barrio: unos señores muy enseñorados de Santiago de Compostela han decidido que vivías en un lugar cercano al más absoluto farcirmor y han cambiado el nombre porque patatas inclusivas. Lo que yo denomino “no toques, por qué tocas” de manual. El Portiño pasó a ser O Portiño y ahora es, redoble de tambores, A Seavella.

Nadie le va a llamar “A Seavella”, señores antifarcirmor de Santiago de Compostela. Seguiremos diciendo El Portiño, O Portiño o como nos salga de nuestras partes pudendas koruñas. Y den gracias a Dios que no sigamos diciendo “El Ofimático”.

El mundo está lleno de sesudos señores cuyo interés máximo es tocarte las pelotas, amigo lector. Quizá “A Seavella” sea el nombre de una vieja sirena que nadaba entre las Islas de San Pedro (espero que aún se llamen así, aunque quizá les quede poco tiempo antes de que los tocapelotas decidan que San Pedro era un santo poco inclusivo y respetuoso con el medio ambiente) y alguna leyenda marina llegó a los oídos de cualquier historiador con ganas de marcha. La sirena se marchó hace años, que, entre el agua helada, las olas, los surfistas, el vertedero, los petroleros y los bares de rave decidió nadar hacia aguas más cálidas de la Corriente del Golfo. En fin, la Seavella se fue, pero alguien tuvo la idea genial de cambiar el topónimo para también cambiar direcciones, códigos, molestias y más molestias en nombre de la tocación de pelotas que también, leo por ahí, vuelve a afectar a Oza-Cesuras. Los pobres de Oza-Cesuras, en orden de salvaguardar nuestras costumbres ancestrales y milenarias, andan cambiando el topónimo, uniendo y desuniendo, quitando y poniendo guiones y demás jaleos ajenos a los problemas de la población.

Quitar y poner artículos es otra de las actividades favoritas del Consello da Xunta para la tocación de pelotas. Disculpar sueldos astronómicos por quitar y poner una coma, un guion o un artículo, el conceto. Yo, que vivo en San Roque de Afuera, estoy extrañada de que no hayan considerado Afuera como una palabra hija del más ultrafarcirmo koruñento, que todos sabemos que en Coru somos unos pijos y siempre vamos a decir Sanjenjo, Juján, Chandreja de Queja y Afuera impulsados por una ancestral y milenaria costumbre de querer ser los madrileños de Galicia. En realidad ahora mismo son los madrileños los que quieren ser coruños, especialmente ahora que se acerca el verano y las playas de Oleiros aguardan con ansiedad la llegada de los fodechinchos con la cartera llena de billetes y los coches mal aparcados siempre a punto de ser llevados por la marea. Igual es la Seavella la que se los lleva, en una broma eterna de sirenas koruñas, que aquí tenemos un sentido del humor muy mariñeiro.

Veo que también Lonzas ha recibido su ración de antifarcirmo y vuelve a su nombre ancestral y milenario. Ahora se llamará Louzás. Hasta que otros señores sesudos ocupen los sillones de lo que ahora están y decidan que Louzás es poco inclusivo y resiliente, y le añadan un artículo, As Louzás. Artículo que otros quitarán, hay que hacer que se hace, querido contribuyente. Todo sea por tocar las pelotas.