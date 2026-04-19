Ferroláns e descendentes
Hai nada, o 24 de marzo, cumpríronse 50 anos do inicio da brutal e sanguinaria ditadura “cívico-militar” arxentina, o eufemisticamente denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que finalizou o 10 de decembro de 1983, cando, despois do triunfo electoral do 30 de outubro, asumiu a presidencia Raúl Alfonsín, neto de galego de Ribadumia. Só 5 días despois da chegada ao poder, o 15 de decembro, promoveu o denominado “Juicio a las Juntas”, isto é, o xulgamento civil de nove dos dez integrantes das tres primeiras Xuntas Militares da ditadura, os que instalaran o réxime de terrorismo de Estado, que detivera, torturara e asasinara, na clandestinidade, á marxe de toda legalidade, milleiros de persoas.
O filme, Argentina, 1985 (2022), de Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín, dando vida ao fiscal Julio César Strassera, mostra esplendidamente o perigoso ambiente –o poder militar estaba intacto– no que se desenvolveu ese proceso –iniciado o 22 de abril– que acabou o 9 de decembro de 1985 coa lectura da sentenza que condenaba a Videla e a Massera a reclusión e inhabilitación perpetuas, a outros implicados con penas menores e mesmo declarou inocentes algúns por ter chegado ao poder cando xa se pecharan os centros ilegais de detención. Os condenados serían indultados por Menem en 1990. Entre as máis de 800 persoas afectadas que actuaron como testemuñas no xuízo estivo a uruguaia Matilde Rodríguez Larreta y Piñeyrúa, viúda de Héctor Gutiérrez Ruíz, quen, ata o 27 de xuño de 1973 –cando comezou a ditadura no Uruguai–, fora Presidente da Cámara de Deputados do Uruguai. Á vista do perigo que corría no seu país, decidira exiliarse coa familia na Arxentina, en Bos Aires, onde se achaba cando os militares arxentinos se fixeron co poder. Poucas semanas despois, o 18 de maio de 1976, foi secuestrado, o mesmo que o exsenador uruguaio Zelmar Michelini e o matrimonio Rosario Barredo e William Whitelaw Blanco, militantes tupamaros. Foron levados a un centro de represión e o día 21 apareceron asasinados dentro dun auto nunha rúa de Bos Aires.
Piñeyrúa, apelido materno de Matilde Rodríguez Larreta, soábame de algo próximo, como, efectivamente, así foi, xa que o lera nun artigo do meu benquerido vello amigo e tocaio José María Monterroso Devesa, quen, desde a súa xubilación, decidiu que non quería invernos na súa vida e por iso pasa os nosos meses de frío en Montevideo, onde hai calor, e viceversa, os fríos de aló pásaos aquí, entre nós. Nese seu artigo, “Alguns personagens uruguaios oriundos da provincia de Betanços (Comprendendo até a segunda geraçom do periodo 1779-1829)”, vira a luz no Anuario Brigantino de 1994, atopamos Pedro Piñeyrúa Diaz –nado en Ferrol en 1795 e finado en Montevideo en 1859– que acadou o grao de coronel e foi un importante saladeirista. A mai de Matilde foi Sara Piñeyrúa Sanguinetti, bisneta do ferrolán e neta de Pedro Piñeyrúa de los Santos, que converteu o saladeiro familiar no máis importante do país.
Aínda van ter razón os da banda asturiana Zapato Veloz, que en 1992, no tema “Pandeirada Sideral”, cantaban aquilo de “Hay un gallego en la Luna, Luna. / Hay un gallego en la Luna, Luna. / Hay un gallego en la Luna que ha venido del Ferrol. / Pa calentar las marcianas sí. / Pá que votaran a Fraga sí. / Y al cabo de una semana / el planeta conquistó”. Non vai ser Trump, pois, quen se faga dono da lúa.