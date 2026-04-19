Es la lucha de clases, ¡imbécil!

Contra toda evidencia, se nos dijo que la lucha de clases había dejado de existir y que todos éramos clase media, y desde hace un tiempo nos dicen que ahora hay una lucha generacional, donde los boomers somos los responsables de las penalidades de las tres generaciones que vienen detrás, la X, la millennial y la Z. Parece ser que cobramos pensiones demasiado altas, y que al vivir mucho nuestros hijos tardarán demasiado en heredar nuestras casas y ahorros. Semejante relato está pensado para ocultar que el 1% más rico de los españoles posee entre el 20 y el 25% del patrimonio neto nacional, y que gracia a ingeniería contable y paraísos fiscales, el porcentaje de su riqueza aportada a las arcas del estado es menor que el porcentaje aportado por el 10% más pobre. Claro que la lucha de clases existe, y van ganando ellos por goleada, que es lo que pasa cuando señalas la luna y te miran el dedo.