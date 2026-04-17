Einstein e Maxwell
James Clerk Maxwell contribuíu a consagrar á teoría ondulatoria cando postulou con éxito unha relación entre a luz, a electricidade e o magnetismo. Ideou unhas ecuacións que describían o comportamento dos campos eléctricos e magnéticos que , ao combinarse, predicían as ondas electronagnéticas.
Ampere, Coulomb, Oersted e Faraday investigaran as propiedades eléctricas e magnéticas. Hippolyte Fizeau e León Faucault estudaran a propagación da luz. Tanto eles coma Maxwell calcularon que a velocidade da luz era próxima a 300.000 quilómetros por segundo. Esta velocidade correspondía tamén ao cociente entre as unidades electromagnéticas e as electrostáticas. Esta coincidencia explicouna Maxwell: “A velocidade das ondas electromagnéticas aproxímase tanto á da luz que, segundo parece, existen poderosas razóns para concluír que a propia luz é unha perturbación electromagnética que se propaga en forma de ondas a través do campo electromagnético de acordo coas leis electromagnéticas”.
Así como Newton nacera o mesmo ano da morte de Galileo, tamén Einstein nacera o mesmo ano en que morreu Maxwell, un feito que el vía como parte da súa misión de estender a obra do escocés. Era Maxwell un teórico que se despoxara dos prexuízos predominantes e deixara que as melodías matemáticas o levaran a territorios inexplorados e á fermosura e simplicidade dunha teoría de campo.
Einstein sentiríase fascinado polas teorías de campos durante toda a súa vida e describiría o desenvolvemento deste concepto nun libro de texto que escribiu xunto a un colega: “Apareceu un novo concepto na física, a invención máis importante dende a época de Newton: o concepto de campo. Facía falta unha grande imaxinación científica para darse de conta de que non son as cargas nin as partículas, senón o campo que hai no espazo comprendido entre esas cargas e partículas o que resulta esencial para a descrición dos fenómenos físicos. O concepto de campo revelouse frutífero cando levou á formulación das ecuacións de Maxwell que describen a estrutura do campo electromagnético”.
Ao principio, a teoría do campo electromagnético producida por Maxwell parecía compatible coa mecánica de Newton. Pero Newton considerara a luz formada por partículas e non por ondas, diferenciándose de Hooke e Huygens que consideraban a luz formada por ondas. Así, por exemplo, Maxwell cría que as ondas electromagnéticas, que inclúen a luz visible, podían explicarse por medio da mecánica clásica, sempre que presupoñamos que o universo está inundado dun fino e invisible “éter portador de luz” que actúa como a sustancia física que ondula e oscila para propagar as ondas electromagnéticas, un papel comparable ao que desempeña a auga coas ondas do mar e o aire coas ondas sonoras.
Fíxose evidente que a luz era a manifestación visible de todo un abano de ondas electromagnéticas, entre as que se inclúen as que hoxe denominamos sinais de radio de AM (cunha lonxitude de onda duns 275 metros), sinais de radio FM (uns tres metros) e microondas (uns oito centímetros). Ao decrecer a lonxitude de onda (e incrementarse, por tanto, a frecuencia dos ciclos ondulatorios) prodúcese o espectro da luz visible, que vai desde o vermello (75 millonésimas de centímetro) ata o violeta (40 millonésimas de centímetro). As lonxitudes de onda aínda máis curta dan lugar aos raios ultravioleta, os raios X e os raios gamma. Cando falamos da “luz” e da “velocidade da luz”, estamos referíndonos a todas as ondas electromagnéticas, non só as que resultan visibles aos nosos ollos. Todo o anterior suxire que nos fagamos algunhas preguntas: cal era o medio a través do cal se propagaban esas ondas? E a velocidade de 300.000 quilómetros por segundo era unha velocidade “relativa” a que? A finais do século XIX, porén, empezaron a aparecer fisuras nos fundamentos da física clásica. Un problema era que os científicos, por moito que se esforzaban, non podían atopar evidencia ningunha do noso movemento, da luz e outras ondas eléctromagnéticas a través dese suposto éter propagador da luz. Pero a física por medio de Einstein tivo o impulso necesario para prescindir das capas do saber convencional e a súa imaxinación visual permitíalle dar saltos conceptuais que escapaban a outros pensadores máis tradicionais.