La imprecisión de los relojes solidarios

A menudo, un loco o iluminado viene al mundo y en su desvarío nos da una valiosa lección. Ese es el caso de Trump, cumpliendo con el refrán que dice: «Cuando un tonto coge la vereda, la vereda se acaba, pero el tonto sigue». Este buen hombre, «albirrojo» y botarate, sigue ese patrón; ha cogido la vereda de las dictaduras y las guerras en un deseo irrefrenable de ser recordado como un pacificador, de modo que no hay guerra en la que no se meta ni dictadura que no lo tiente.

Lejos de los tópicos que pronunciamos, tenemos que reconocer que hemos aprendido algo, que el reloj solidario de Occidente no es que atrase o adelante, es que está parado. Él, como el tiempo, reloj de relojes, es un ser inmóvil e impasible frente a las malas horas ajenas. Parece que no le importaran y no le importan. Después de años de no hacer otra cosa que censurar todo aquello que nos inquiete, nos hemos

entregado a esas tiranías que cultivan pacíficos pueblos, como si fuesen animales de brega. Por esa razón las encontramos seguras, fiables; en ellas se impone el sosiego a fuerza de represión y esa inseguridad nos da seguridad y nos permiten mostrarnos exquisitos en las formas y excelsos en la indiferencia.

Quizá con el paso del cometa Trump deberíamos replantearnos nuestra tolerancia con las dictaduras y tomar, valientes, la firme decisión de abolirlas porque solo así podríamos reclamarnos humanos y, de paso, aspirar a derrocar a los Trump.