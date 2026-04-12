Irán ganará empatando

Con el irrespetuoso título de “Trump pide papas”, publiqué el quince de marzo un artículo diciendo que Irán vencería si aguantaba cinco semanas. Su gran baza ha sido convencernos de que están decididos a morir matando, y que es inasumible la hecatombe energética que provocaría su derrota. A esto hemos llegado porque en EEUU manda uno que se cree muy listo, porque sus portaaviones han demostrado ser muy vulnerables, porque la emoción de la causa palestina supera la debilidad de sus líderes, y porque la defensa israelí se agrieta al carecer de profundidad. Y hablando de Israel, aunque la constitución iraní no menciona específicamente su destrucción, sí la persigue por vías indirectas demasiado claras, así que si tuviéramos la fortuna de que Netanyahu no fuera capaz de boicotear el fin de la guerra, sólo quedaría no humillar al tonto cuestionando su relato, que será “ya he ganado y me voy”.