A relatividade especial (II)
A Relatividade é un concepto sinxelo. Afirma que as leis fundamentais da física son as mesmas calquera que sexa o noso estado de movemento. Para o caso “especial” duns observadores que se movan a “velocidade constante” este concepto resulta fácil de aceptar.
Imaxínese a un home sentado nunha poltrona na casa e unha muller nun avión voando uniformemente por encima. Ámbolos dous poden encher unha taza de café, facer botar unha pelota, ou quentar unha pizza nun forno de microondas, e para os dous rexerán as mesmas leis da física. De feito, non hai forma de determinar cal deles está “en movemento” e cal en “repouso”. O home da poltrona podería considerar que el está en repouso e o avión en movemento. A muller do avión, pola súa parte, podería considerar que ella está en repouso e que é a Terra a que se move aos seus pés. Non hai experimento algún que poida demostrar quen ten a razón. De feito, tampouco hai “razón” absoluta. O único que pode dicirse é que cada un deles está en movemento en relación co outro. E, evidentemente, ámbolos dous están movéndose a gran velocidade con respecto a outros planetas, estrelas e galaxias. Unha persoa “en repouso” nunha poltrona en realidade está xirando co movemento de rotación da Terra a 1.614 quilómetros por hora, e orbitando xunto coa Terra arredor do Sol a 107.826 quilómetros por hora. Así, segundo a teoría da Relatividade especial, todos os sistemas inerciais (sistemas que se desplazan con velocidade constante en relación con outros) son igualmente válidos.
A teoría da Relatividade especial afirma e parte de dous postulados ou principios fundamentais. 1) Principio da relatividade: Ningún observador en movemento uniforme pode dicir, apenas por experimentos físicos, se está parado ou en movemento. As leis da física son idénticas para todos; 2) Constancia da velocidade da luz: A luz sempre viaxa aproximadamente a 300.000 quilómetros por segundo no baleiro, independentemente da velocidade da fonte ou do observador, ben nos acerquemos ou ben nos alonxemos.
Os efectos da Relatividade especial só perceptibles a velocidades próximas á da luz, son: a) Un reloxo en movemento pasa máis lento que un reloxo en repouso (Dilatación do tempo); b) Obxectos en movemento se acurtan na dirección do movemento ao aproximarse á velocidade da luz (Contracción de Lorentz-Fitzgerald); c) Dous eventos que parecen simultáneos para un observador poden non selo para outro que se mova a gran velocidade (Relatividade da simultaneidade); d) E=mc² A masa é unha forma de enerxía (Equivalencia masa=enerxía).
Así como non existe unha simultaneidade absoluta, tampouco existe o “tempo real” ou absoluto. E cando un obxecto se aproxima á velocidade da luz, a súa masa aparente tamén aumenta. A lei de Newton de que a forza é igual á masa pola aceleración segue vixente, pero dado que a masa aparente se incrementa, cada vez máis forza producirá cada vez menos aceleración. A velocidade da luz constitúe o límite da velocidade definitiva no universo, e segundo a teoría de Einstein, ningunha partícula nin unidade de información pode ir máis rápida. É moi importante sinalar, non obstante, que a teoría da relatividade non significa que “todo é relativo” no sentido de que todo sexa subxectivo. Lonxe diso, e de maneira obxectiva, implica que as medicións do tempo, incluíndo a duración e a simultaneidade, poden ser relativas. E o mesmo ocorre coas medicións do espazo, como a distancia e a lonxitude.
A teoría da Relatividade especial circunscríbese aos sistemas inerciais, é dicir, a aquelas situacións nas que dous obxectos ou observadores móvense entre sí a velocidades constantes. Precisamente por iso adxectivamos a teoría como “especial” ou “restrinxida”. Sen pretender quitarlle ningún mérito, xa que pódese considerar tamén revolucionaria, é fácil apreciar que non estamos aínda ante unha teoría completa, xa que deixa fora do seu alcance todos aqueles fenómenos físicos nos que entran en xogo aceleracións causadas pola acción dunha forza.
Na maioría dos fenómenos aos que nos enfrontamos, tanto de forma experimental como na vida cotiá, intervén de maneira constante unha forza polo menos: a gravidade. A teoría da Relatividade xeral, dez anos despois, vaise ocupar desta variable.