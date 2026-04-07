Obediencia debida

Es muy difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran, aseguró Voltaire.

Lo cierto es que la libertad de expresión en nuestro continente, ¡quién lo diría!, corre peligro. Se están viendo casos, acciones, insinuaciones y advertencias cuyo objetivo final no es otro que silenciar aquellas opiniones que se salen del pensamiento único.

Sin embargo, la libertad de expresión no entiende de términos medios, existe o no existe. Así de sencillo. Algunos “razonamientos” que escuchamos para justificar restringirla o incluso anularla no se sostienen. Lo único que consiguen es, quizá de eso se trata, confundir al personal.

En Bruselas están ocurriendo cosas, algunas bastante feas, cosas que nos indican que empezamos a transitar por una vereda de corte autoritario. Cavilamos que lo que allí se cuece no es para dar saltos de alegría.

En la capital del Atomium todo es secretismo, misterio, opacidad, parecido al Club Bilderberg. Lo cierto es que la gente sigue tomando en serio al grupo de burócratas que nos gobiernan desde allí. Sin embargo, de sus despachos salen órdenes o directivas que afectan directamente la vida diaria de todos nosotros. Y últimamente no para bien.

Yanis Varoufakis, el que fuera ministro de finanzas griego, les llama la camarilla de Bruselas. Este prestigioso economista dice que la UE está dirigida por un grupo de charlatanes.

Lo ocurrido en las elecciones rumanas no dejó indiferente a las personas que nos preocupamos por la transparencia y limpieza en los procesos electorales. Los mal pensados creen que hubo una clara injerencia exterior en ellas.

Lo cierto es que hay sospechas de presión externa para cerrarle el paso a Calin Georgescu, candidato ganador en la primera vuelta y posible ganador de la segunda. La duda comienza cuando de pronto se ordena anular las elecciones, prohibiéndole a Georgescu participar en las nuevas con un argumento más que discutible. Pero la cosa no termina ahí.

Resulta que en la nueva convocatoria su sustituto, George Simion, un nacionalista del mismo partido, ganó la primera vuelta con un 41% de los votos, obteniendo su contrincante, Nicursor Dan, un pro europeo en toda regla, solo el 20%. Una diferencia sustancial para que este último no tuviera muchas posibilidades. Sin embargo, sorprendentemente, fue el ganador.

A todas estas, Pável Dúrov, fundador de la red social Telegram, asegura que un país europeo lo presionó, cosa que él dice que rechazó, para que censurara en su plataforma al candidato nacionalista.

Otro caso llamativo fueron las elecciones en Moldavia, país que no pertenece a la UE pero está intentando atraerlo. Maia Sandú, una pro-europea de las de Soros, según dicen, ganó la segunda vuelta al derrotar a su contrincante, Alexandru Stoianoglo.

Lo interesante es que el tal Stoianoglo estuvo liderando el conteo de votos hasta casi el final, además con cierta diferencia. Pero de repente hubo un vuelco inesperado que le dio la victoria a Sandú, lo cual dejó dudas.

Lo cierto es que nunca podremos saber con certeza si en estos dos procesos electorales hubo o no irregularidades. En cualquier caso, arrojan más sombras que luces. Lo más extraño es que en Bruselas no mostraron ningún interés en investigar nada. A fin de cuentas, ganaron los suyos.

Nos guste más o guste menos un partido, un candidato, una ideología o un programa, si no se aceptan las reglas de juego, o si las aceptamos solo cuando ganan los nuestros, flaco favor se le estará haciendo a la democracia.

En todo caso, uno barrunta que en la capital belga no les importa demasiado si un candidato pertenece a la izquierda “radical” o a la extrema derecha, Giorgia Meloni es un ejemplo. Lo que sí importa, ¡y mucho!, es que el candidato sea neoliberal y acepte el relato oficial sin rechistar.

La UE sigue utilizando códigos económicos, políticos y culturales que no pertenecen a la realidad histórica que estamos viviendo. De ahí se desprende su oposición a las opiniones críticas.

Lo cierto es que si continuamos asumiendo como una verdad escrita en piedra el relato bruselense, entonces es verdad que terminaremos adorando las cadenas. Y lo peor es que pensaremos que somos libres.