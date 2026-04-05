Todo no bote?

Vin por vez primeira Confidencias de medianoche (1959) -o oscarizado filme protagonizado por Doris Day e Rock Hudson- na madrugada do 21 de xullo de 1969. A nave Apolo 11 aluara e meu pai e mais eu, en cálida noite, agardabamos -no apartamento que tiñamos no areal de Cabanas- o que ía ser a primeira vez que alguén pousara os pés sobre a superficie luar. Na TVE, a única que había daquela aquí, que retransmitía o evento en directo, deberon considerar oportuno emitir algo máis atractivo que as imaxes dunha nave espacial pousada sobre unha superficie que dicían que era a lúa, mentres non saíse algún dos tripulantes a dar un paseo. E abofé que foi unha boa decisión proxectar esa intrascendente, mais divertida, comedia, que debeu manter despertas a un bo número de persoas para ver as primeiras pegadas luares. Non foi o meu caso. Resistín, con algunha cabezada, as perto de dúas horas de duración da película, mais, finalmente, caín co sono, sen atender as chamadas de meu pai para que vise o que estabamos agardando. Inútil: os brazos de Morfeo tíñanme fortemente atrapado. Vino horas despois e un lote de veces. Fun dos que daquela chegamos a pensar que non houbo paseo luar, que se tratou dunha montaxe para mostrar a superioridade espacial dos USA sobre a URSS, unha longa competición após o final da segunda grande guerra. Ségue a parecerme unha suposición válida. Á expedición Apolo 11 seguírona outras 5 expedicións con esa denominación e en cada unha delas houbo dous astronautas a camiñaren sobre a lúa, seguindo a senda iniciada por Armstrong e Aldrin. Unha ducia en total. Nestes momentos está en marcha a operación Artemis II e anda polas proximidades do satélite terrestre a cápsula Orion, que, como sabemos, vai tripulada por 4 astronautas, unha muller -onde vai Valentina Tereshkova- e un canadiano como feito que non deixan de destacar. É a primeira misión tripulada desde a do Apolo 17, en decembro de 1972, mais desta volta non vai descer ninguén a lúa firme. 

Cando se suspenderon as viaxes tripuladas, as aluaxes e as descidas de astronautas falouse principalmente de razóns económicas. Eran unhas operacións costosísimas. Tamén de cuestións técnicas, das que agora se segue a falar, relacionado co de non haber saídas da nave. O interese doutros países na carreira espacial, así como o seu desenvolvemento técnico para desenvolvela penso que é o que motivou esta nova operación dos ianquis. Seguir querendo ser os primeiros en todo, algo a cada paso máis complicado. Porque non penso nin que os custos desas viaxes abaratasen nin que sexa o momento máis boiante da economía norteamericana, con tanto conflito bélico polo medio. Se cadra, querer facerse coa lúa a curto prazo, como con Venezuela, Cuba, Groenlandia..., pode ser un motivo, do que xa se ten escoitado falar.

Daquela o señor Trump, tan dado aos espectáculos ridículos, podería recuperar aquel tema que un ano antes da primeira aluaraxe lanzaran Los 3 sudamericanos: “La luna, la luna, ya está en el bote / Ya está en el bote, ya está en el bote, / La luna, la luna, ya está en el bote / Porque la tierra la conquistó / La luna, la luna, ya está en el bote / Ya está en el bote, ya está en el bote, / La luna, la luna, ya está en el bote, / Porque ha perdido su corazón”. A música, por certo, é do arxentino Ricardo Ceratto, autor, así mesmo, da do “A Santiago voy” de Los Tamara.

Non caiamos no bote!