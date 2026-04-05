Rachando coa tradición
Se a monarquía representa o máis arcaico das institucións tradicionais, non entendo como suprimen da súa axenda certas costumes que son consubstanciais á palaciana entidade. Digo isto dende o meu republicanismo, pero chanto tamén que, xa que están aí o rei e a raíña, que cumpran co seu cometido ho!. Non se pode modernizar nin limpar unha institución que nada ten que ver coa modernidade nin coa limpeza suprimindo certas tradicións. Éche o que hai e con iso habería que pechar, maxestades.
Todo isto ven a conto porque hai uns días lin un artigo da xornalista Nieves Coscostrina no que facía referencia á supresión do tradicional lavatorio de pes a doce mendigos por parte das súas católicas maxestades, cousa que viña acontecendo dende hai 784 anos e que se celebraba no salón de columnas do pazo real o día de xoves santo asistidos por un grupo de grandes de España. Agora deberon pensar que lavar os pes a doce mendigos e mendigas era pasarse da raia e unha porcallada, así que xa Juan Carlos e Sofía escurriron o bulto. Foi Alfonso XIII o derradeiro monarca en realizar esa encomenda. Din que esa costume a instaurou o rei Fernando III, o Santo, monarca que de santo tiña pouco, dito sexa de paso.
Unha mágoa porque sería moi edificante ver a Felipe VI e a Leticia realizando tan piadosa encomenda ao tempo de que o diario ABC e a revista Hola levantaran acta. Porque a realeza debe servir para inaugurar exposicións e feiras, ir a desfiles, impoñer medallas, presidir actos varios, etc, e tamén para lavar os pes aos mendigos en xoves santo, cousas así que contribúan ao progreso deste pais, abofé. Sen cousas que faceren tan importantes , para que serven os reis?
Estes días celebrouse unha das máis arraigadas tradicións: a paixón de Cristo, salindo as rúas palios con imaxes doentes seguidas de milleiros de devotos, na que debera estar incluído o asunto este do reguengo lavatorio de pes aos mendigos e mendigas. Ver na TV en directo ao rei e a raíña nesta encomenda sería un exemplo maxestoso de como respectar unha real e católica tradición. non si?