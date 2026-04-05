Las finanzas del Concello
Si en comparación con el gobierno municipal saliente, el entrante no desarrolla más capacidad de gestión pero aprueba unos presupuestos expansivos, el resultado será que ejecuta unas inversiones “demasiado bajas” e incumplirá la denominada regla de gasto. Es lo que le ha pasado a Ferrol al firmar un préstamo de 12 millones de euros y no usarlo, de manera que se le aplicará por imperativo legal un plan financiero corrector, que seguramente destinará parte de los remanentes a reducir deuda, reduciendo la futura inversión municipal en obras y servicios. Esta es la desafortunada paradoja financiera de un concello al que ”le sobra dinero” pero le falta capacidad para usarlo. Tal vez sea conveniente hacer saber a la actual mayoría absoluta, que urbanizar el Sánchez de Aguilera por poner un ejemplo, no es incompatible con festejar el relleno de los socavones de nuestras calles y caminos vecinales.