Ferrol ilustrado

Un conjunto reducido de personas principalmente originarios de la propia ciudad se han dedicado ―y dedican― a descalificarla ante propios y ajenos. Actitud que nos perjudica a todos: negocios, inversiones, turismo, propiedades, imagen, etc.

Esta “afición” ha llevado a la controversia de hablar de una ciudad bonita, en alza, o fea y en declive hasta el punto de aparecer reportajes en diversos medios nacionales e incluso influencers, –o influyentes en español– que además suelen verter una idea negativa, basándose en prejuicios, en su mayoría, con informaciones claramente sesgadas.

Estas opiniones, como todas, son respetables; dice el refrán “para gustos se pintan colores”, pero tienden a ser más subjetivas que objetivas. Por supuesto y debido al conocimiento de bastantes ciudades, tanto en España como en el extranjero, personalmente defiendo las cualidades que tiene Ferrol.

Atendiendo a lo comentado, hay un matiz de nuestra ciudad poco difundido y que es realmente objetivo; ni los “descalificadores sincronizados” pueden rebatirlo: la construcción de una urbe nueva “ex novo” empezada en el barrio de La Magdalena.

Por necesidades del imperio español del siglo XVIII el Gobierno decidió establecer astilleros, base naval y como consecuencia un entramado urbano para acoger a una población que pasó en poco tiempo de unos 400 vecinos a cerca de 40.000, convirtiéndose en una de las urbes más pobladas de la costa norte peninsular.

Teniendo en cuenta que esto sucedía en plena época de la Ilustración se emplearon métodos urbanísticos innovadores. Además de desarrollos de ingeniería naval y civil, destacando en su época más allá de nuestras fronteras.

Ferrol, fue la primera ciudad de Galicia en contar con una extensa alameda que servía de expansión del vecindario y separaba, a la vez, la zona industrial de la población urbana. Estas zonas verdes tardaron un siglo en construirse en A Coruña o Santiago. Se hizo una proyección ortogonal de calles y sus dos plazas, antes que los ensanches de Barcelona.

Se construyó el primer cementerio municipal, descartando los enterramientos en los atrios e interior de las iglesias. Se dotó a la población del primer alcantarillado ―recordemos el alcatruz encontrado en la peatonalización de la calle Pardo Bajo― se implantaron las primeras galerías en edificios, idea derivada de las popas de los buques, después extendidas por toda Galicia.

Son razones para comentar y apreciar mucho más a esta ciudad única en su tiempo y singular en la actualidad. Razones para venir y conocerla para poder opinar con un criterio más cercano a la realidad