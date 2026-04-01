Desconfianza plena

La red social antes conocida como Twitter siempre ha sido un estercolero, para qué nos vamos a engañar.

No es que no haya perfiles interesantes. Es que está llena de gente con un olfato exquisito para detectar los errores ajenos y una ceguera absoluta para reconocer los propios. Muy críticos hacia fuera; completamente impermeables hacia dentro.

Y, además, profundamente incoherentes.

He visto demasiados perfiles que se definen como feministas antifascistas insultando a todo aquel que piensa diferente.

No puedo dejar de preguntarme dónde está el feminismo y el antifascismo que predican y qué significa exactamente ese puño en alto. Porque en lo de la hermandad entre mujeres, muchas veces, salen mal parados; pero en eso de aceptar la diferencia, y de entender que incluso puede ser valiosa, se hunden directamente.

Por la furia con la que atacan al que se desvía apenas unos milímetros de su modo de pensar, cuesta distinguir si están en contra del autoritarismo… o simplemente quieren ejercerlo.

O yo estoy muy confundida o declararse antifascista es hacerlo en contra de la imposición ideológica, la intolerancia, el dogmatismo, la intransigencia y la rigidez mental. Claro que ya dice el refrán: «Dime de qué presumes y te diré de lo que careces».

Por si fuera poco, en los últimos tiempos, ha aparecido algo más grave: la desinformación. Es abrir Twitter e ir de sobresalto en sobresalto:

Que si Netanyahu ha muerto (hay un vídeo en el que se le ven seis dedos en una mano que lo demuestra, puedes verlo con tus propios ojos).

Que si Japón ha prohibido la entrada a turistas israelíes.

Que si a Noelia la violaron unos menas.

Que si se arrepintió en el último momento y quiso evitar la eutanasia, pero no la dejaron porque sus órganos ya estaban comprometidos (hay que ser mala persona para difundir semejante bulo).

Que si los médicos cobran por extraer órganos.

Que si Cruz Roja vende bolsas de sangre por 70 euros.

Que si Trump ofrece papeles a inmigrantes a cambio de ir a la guerra.

Que si Obama le ha tocado el culo a Melania.

Da igual si es verdad.

Da igual si es verosímil.

Tiene potencial viral. Y eso basta.

Como la sonrisa impostada en Instagram, el hashtag motivacional en Facebook, la publicación en carrusel en LinkedIn y la foto de hace 20 años, con 20 kilos menos, en Threads. Todos lo hacemos. Yo misma participo de todo esto.

Jean Baudrillard ya explicó en los años ochenta que llegaría un momento en el que no viviríamos las cosas, sino su representación.

Y Byung-Chul Han ha descrito un mundo sin intimidad en el que todo se muestra, pero cada vez se parece menos a lo que realmente es. Un mundo, a menudo infame, que no soportaría mirarse en los espejos deformantes del Callejón del Gato de Luces de Bohemia.

Y luego nos preguntamos por qué no creemos en nada.

Como si la confianza pudiera sobrevivir en un entorno donde todo tiene filtro Nashville o, sencillamente, se inventa.

En enero se publicó el Edelman Trust Barometer 2026.

Dice que el 75% de los españoles no confía en personas que piensan diferente.

Que la gente se encierra en círculos de pensamiento afines.

Habla de insularidad.

Señala que se debilita el espacio común. Que desaparece. Como Fantasía en La historia interminable, devorada por la Nada.

Escribo este artículo en una cafetería. En la mesa de al lado hay dos hombres, de unos 50 años.

–Al final lo subí a Instagram, pero en positivo, con los hashtags #yomecuro y #fuckcáncer. Tengo miles de likes y comentarios, dice uno de ellos.

–Bien hecho, claro que sí, responde el otro. ¿Y qué tal estás?

–Bueno… tirando.

¿De verdad no conocemos el porqué de nuestra desafección?

Claro que lo sabemos.

Quizá hasta estemos dispuestos a aceptar que tanta desconfianza es un problema.

Pero no estamos dispuestos a dejar de hacer nada de lo que estamos haciendo para merecerla.

Así que seguiremos obligados a desconfiar. De todo. Y de todos. Incluso aunque estén cerca.