Que facemos en Ares co Aviador Franco?
Diciamos onte, o 30 de agosto de 2021, nestas mesmas páxinas: “O aviador Franco e o xeneral Mola seguen en Ares”. Afortunadamente, pouco despois da publicación dese artigo retiráronse unhas placas, ilegais segundo a Lei de Memoria Histórica, na rúa do golpista xeneral Mola, cando esa vía xa fora cambiada, e dúas placas co xugo e as frechas. Mais seguemos coa rúa Aviador Franco, 14 placas ilegais con simboloxía da Obra Sindical del Hogar (OSH) franquista e unha placa no vello edificio da Confraría de Pescadores con referencia a Baldomero Fernández Calviño, procurador nas Cortes franquistas, que participou na inauguración. Na Coruña, con alcaldía do PSOE, xa retiraron hai máis de quince anos a placa que lembraba a inauguración da escaleira de honra do palacio municipal de María Pita e que facía referencia á participación de Franco e a súa dona.
O alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, non debería dilatar máis a toma de decisións, abrindo expedientes, realizando consultas con especialistas ou creando comisións de estudos. Creo que nestes casos o mellor é seguir a liña de actuación do propio partido (PSOE).
En primeiro lugar, aplicar o que sinala a Lei 20/2022 de 19 de outubro de Memoria Democrática.
Artigo 35.1: “Considéranse elementos contrarios á memoria democrática as edificacións, construcións, escudos, insignias, placas, calquera outros elementos ou obxectos pegados a edificios públicos ou situados na vía pública nos que se realicen mencións conmemorativas en exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar e da ditadura.
35.2: As referencias realizadas en topónimos, no rueiro ou nas denominacións de centros públicos.
36.3: As administracións públicas, no exercicio das súas competencias e territorio, adoptarán as medidas oportunas para a retirada de ditos elementos.
36.5: Cando os elementos contrarios á memoria democrática estean situados en edificios de carácter privado ou relixioso, pero con proxección a un espazo ou uso público, as persoas ou institucións titulares ou propietarias dos mesmos deberán retiralos ou eliminalos, na forma establecida no presente artigo”.
Ramón Franco conseguía acta de deputado por Barcelona na candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) nas eleccións a Cortes constituíntes de 28 de xuño de 1931. Cando se produce o golpe de Estado do seu irmán Francisco, 18 de xullo de 1936, estaba no estranxeiro e, cando regresa, intégrase na aviación sublevada e ascende a tenente coronel. É destinado á base de hidroavións de Pollença (Mallorca), participando en bombardeos sobre a poboación civil do Mediterráneo, falecendo en accidente en outubro de 1938 cando se dirixía a bombardear o porto de Valencia. Queda claro que manter a rúa Aviador Franco é unha exaltación da sublevación militar de 1936.
O Pleno de Ferrol de 2 de marzo de 1981, sendo alcalde socialista Xaime Quintanilla Ulla (fillo de Xaime Quintanilla Martínez, alcalde socialista de Ferrol en 1936, asasinado polo fascismo), aprobaba cambiar o nome de 61 rúas, entre elas a de Ramón Franco (inaugurada en 1930), que pasaba a chamarse San Diego. García Morato, outro aviador do exército de Franco, perdía tamén a rúa nese Pleno, que se chama hoxe Eduardo Blanco Amor. En Torrent (Valencia) dedicábase unha rúa ao Aviador Franco o 24 de abril de 1931 (antes chamada Alfonso XII) dez días despois da proclamación da República. A Xunta de Goberno Local, con alcaldía do PSOE, acordaba o 27 de xuño de 2017 cambiar o nome da rúa Aviador Franco por Alcalde Salvador Fernández, rexedor entre 1936 e 1937, que foi fusilado polo franquismo. En Vila-real (Castellón), alcalde José Benlloch do PSPV, cambiaban a rúa Aviador Franco por Carrer de la Sequieta en decembro de 2014. Por outra parte, en Alacante, sendo alcalde Luis José Barcala Sierra (PP) dende o 19 de abril de 2018, a Xunta de Goberno de 3 de xullo de 2018 eliminaba a rúa Comandante Franco (referíase a Ramón Franco), que pasou a chamarse Racing San Gabriel Asociación Cultural y Deportiva.
En Aranjuez o PSOE pedía en 2022 a retirada das placas franquistas da “Obra Sindical del Hogar” (OSH), como as de Ares, nas que aparecen os símbolos da Delegación Nacional de Sindicatos da Falanxe: un martelo, flanqueado por unha espiga de trigo e unha folla de palma.
O ministerio de Defensa cambiaba en xaneiro de 2023 o nome da bandeira da Lexión “Comandante Franco” por “España”. A I Bandeira da Lexión créase o 7 de outubro de 1920, sendo o seu primeiro xefe o Comandante Francisco Franco.
A área de Igualdade, Dereitos Civís e Memoria Democrática da Deputación da Coruña dedica 150.000 euros en 2026 para concellos de menos de 10.000 habitantes para a eliminación de simboloxía franquista: placas, escudos, monumentos de espazos públicos; ofrecen entre 3.000 e 10.000 euros por concello e o prazo de presentación remata o 16 de abril.
O programa pon o acento na pedagoxía social, mediante o impulso de actividades de divulgación, charlas, cursos, congresos, conferencias, publicacións e exposicións que contribúan a recuperara e difundir a represión na ditadura, que está silenciada. O concello de Ares debería aproveitar esta ocasión para cumprir coa lei.