Visita ao Buçaco
A semana pasada estiven no Buçaco. Había algo máis de 40 anos que non pisaba esas terras, malia que sempre que viaxaba do Porto para o sul, que foron veces de abondo, pensaba en que gustaría de voltar á mata do Buçaco, escrito así coa anterior ortografía. Teño parado, de cando en cando, nalgún restaurante da Mealhada –municipio ao que pertence o Buçaco– para comer o, para min, saboroso leitão à Bairrada, mais nin con esas. Pero, así como non hai mal que cen anos dure, finalmente chegou a ocasión do regreso.
Nada que non teña experimentado e que non saiba xa teño para lle dicir a quen aló estivo. Creo que coincidirá comigo nas apreciacións que fago da grandeza da vexetación, do palacio... Pola contra, algo si que lle podo contar a quen nunca desfrutou dese magno lugar que é a Mata Nacional do Buçaco, que hoxe –desde 2018– ten a consideración de monumento nacional e, consecuentemente, de área protexida, co que iso significa para manter a integridade da biodiversidade: control de especies invasoras.
O bosco, que está limitado por un muro –a Cerca do Antigo Convento dos Carmelitas Descalzos da Província de Portugal– ten 12 portas de acceso, para persoas e vehículos, acolle ao redor de 700 especies vexetais de todo o mundo –400 delas autóctonas–, que foron plantadas polos carmelitas no primeiro cuarto do século XVII, así como máis de 150 especies de animais vertebrados, algunhas delas en vías de extinción. Aínda se conserva un hábitat do que debeu ser a floresta natural da zona: o adernal, un hábitat botánico único dominado pola presenza de adernos, subespecie de arce endémica, unha comunidade vexetal supervivinte de climas pasados.
A protección legal, non obstante, non impide a presenza de especies exóticas invasoras, como as acacias, ou non controla debidamente o perigo que supón ter moi próxima dos límites da mata unha floresta desordenada do monocultivo de eucalipto: risco de incendios, risco de infestación de sementes... Con todo, a mata é impresionante, aínda que, nalgún momento, se poida perceber unha certa sensación de desleixo e abandono. Nada que ver, non obstante, coa que atopamos nas fragas do Eume. Moito Amazonas galego, pero a realidade di que calquera día pode ser papado polo eucaliptal que o envolve. Evidencia clara do grao de escasa conservación é que nestas próximas ferias non se vai poder circular polo estado da estrada.
Na mata do Buçaco, ademais da vexetación, podemos admirar o Palacio, que foi construído, entre 1888 e 1907, para residencia de verán da familia real, que só o utilizaría nunha ocasión. Deseñouno o arquitecto italiano Luigi Manini –tamén interviron Nicola Bigaglia, Manuel Joaquim Norte e José Alexandre Soares– en estilo neomanuelino, inspirado en edificios singulares do século XVI, o dos grandes descobrimentos portugueses, nomeadamente a Torre de Belém ou o Mosteiro dos Xerónimos. Logo veu a República e en 1917 converteuse nun hotel de luxo. Hoxe é un bo hotel, mais é de xustiza dicir que necesita unha remodelación, cando menos dos cuartos. Dado o silencio circundante, descánsase moi ben, mais...
Gusto moito dos azulexos –do interior e do exterior– do pintor Jorge Colaço –autor dos da estación de San Bento no Porto– que recollen escenas d’Os Lusíadas, de Camões, dos autos de Gil Vicente ou da Guerra da Independencia, contra Napoleón.
Realmente paga a pena unha visita con calma ao Buçaco.