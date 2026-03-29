Un gitano llamado Diego

Parte de la comunidad gitana se concentró hace semanas en la plaza de Armas, para protestar por la respuesta del concello hacia el joven fallecido en el pasado incendio en el Recimil. Decían que si Diego Gabarre fuera payo se habría decretado un día de luto oficial, y puede que tengan razón, porque se habló más de la lesión sufrida por el bombero que del muerto. Con todo, lo que más me indigna ha sido comprobar como en las redes sociales se aludía a su condición de okupa, porque en el caso probable de que así fuera, no sería por ello menos persona. También es verdad que no eran comentarios mayoritarios, pero tampoco tenían que serlo para saber que nuestra convivencia se ha roto con tanto discurso de odio. Por cierto... ¿cómo habríamos reaccionado si el fallecido hubiera sido un musulmán o un subsahariano sin papeles? A mí se me ocurren varios escenarios alternativos, alguno muy preocupante.