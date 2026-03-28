Einstein e Lorentz

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) foi un xenial físico holandés cuxas teorías prepararon o terreo á relatividade especial. Para Einstein sería unha figura paterna. Na década de 1890, a física teórica empezaba a despuntar como disciplina académica independente e por toda Europa abrollaban cátedras da materia. Os pioneiros nesa disciplina, como Max Planck en Berlín, Hendrik Lorentz en Holanda e Ludwig Boltzmann en Viena, combinaban a física coas matemáticas co fin de suxerir vías por onde puideran transitar os que se dedicaran a física experimental. Estes eran os científicos que no Politécnico no que estudaba Einstein estaban recomendados, aínda que Einstein tiña máis intuición para a física que para as matemáticas.

A principios da década de 1890, Hendrik Lorentz, e de maneira independente, o físico irlandés George Fitzgerald, formularon a hipótese de que os obxectos sólidos se contraían lixeiramente cando se movían a través do éter. A denominada “contracción de Lorentz-Fitzgerald” encollía todo, incluídos os brazos do interferómetro de medición empregados por Michelson e Morley, e facíao xusto na magnitude exacta para que o efecto do éter na luz resultara non detectable. Einstein describiría aquela situación de “moi deprimente”. Os científicos encontrábanse con que non eran capaces de explicar o electromagnetismo utilizando a “visión mecánica da natureza” de Newton e aquilo, diría Einstein, “levaría a un dualismo fundamental que a longo prazo resultou insoportable”.

Unha vez máis, vale a pena preguntarse por que Einstein descubriu unha nova teoría e os seus contemporáneos non. Tanto Lorentz como Poincaré describiron xa moitos dos elementos da teoría de Einstein. O mesmo Poincaré chegou a cuestionar o carácter absoluto do tempo. Pero nin Lorentz nin Poincaré (atrapados na física newtoniana) deron o gran salto que deu Einstein: que non había necesidade de postular un éter, que non había repouso absoluto, que o tempo era relativo en función do movemento dun observador, e igualmente o espazo.

Einstein viaxou á cidade holandesa de Leiden para encontrarse con Lorentz. Mileva Maric, a súa esposa, acompañouno, xa que ambos aceptaron a invitación a quedar uns días con Lorentz e a súa muller. Einstein escribiulle e dixo que estaba desexando poder manter unha conversa sobre “o problema da radiación” e engadiu: “Desexo asegurarlle por adiantado que non son o ortodoxo cuantificador da luz polo que me toma”. Durante moito tempo, Einstein idealizara a Lorentz dende a distancia. Pouco despois de ir visitalo, escribiulle a un amigo: “Admiro a ese home como a ningún outro, case podería dicir que o amo”. E ese sentimento viuse reforzado cando ámbolos dous finalmente se coñeceron. Aquel sábado pola noite quedaron ata moi tarde discutindo sobre cuestións tales como a relación entre temperatura e condutividade eléctrica. Tanto a hospitalidade como o “estímulo científico” de Lorentz fixeron que Einstein escribira efusivamente na súa seguinte carta: “Irradia vostede tanta bondade e benevolencia que, durante a miña estancia na súa casa, a perturbadora convicción de que non merezo tanta amabilidade nin honores nin sequera me pasou pola mente”. “Lorentz converteríase na única figura paterna na vida de Einstein”, comenta o seu biógrafo Abraham Pais.

Tras a súa agradable visita ao estudo de Lorentz en Leiden, Einstein volvería visitalo cada vez que tivera a menor escusa. En 1911, no Congreso Solvay, Einstein, cos seus 32 anos, era o máis novo de todos, mentres que o bondadoso Hendrik Lorentz actuou como presidente “con incomparable tacto e incrible virtuosismo”, diría o seu admirador. E engadía: “Unha obra de arte vivente! Na miña opinión, era o máis intelixente de todos os teóricos presentes”. No eclipse de 1919, Lorentz envioulle un cablegrama e Einstein escribiulle á súa nai: “Hoxe houbo unha boa noticia. Lorentz acaba de telegrafarme que as expedicións británicas verificaron a desviación da luz polo Sol”. Quizais a súa confianza era en parte un intento de animar á súa nai, que sufría un cancro de estómago, pero é máis probable que se debera a que sabía que a súa teoría era correcta.

Cando morreu Lorentz, en 1928, Einstein diría no seu panexírico: “Atópome ante a tumba do home máis grande e máis nobre da nosa época”. E en 1953, no centenario do nacemento de Lorentz, Einstein escribiría: “Todo o que procedía da súa mente suprema era tan lúcido e fermoso como unha boa obra de arte. Para min, persoalmente, significou máis que ningunha outra persoa que coñecín na miña vida”.