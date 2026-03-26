Ateneo: cultura e liberdade
A catro meses da morte do ditador, un grupo de cidadáns significados de Ferrol, decidiron darlle unha oportunidade á cultura local, procedendo á formación do Ateneo Ferrolán. É dicir, hai cincuenta anos, aínda baixo a normativa legal franquista, retomouse a tradición ateneísta, que se iniciara un século antes, en 1879.
Así, a acta redactada, por aquel entón “en El Ferrol del Caudillo” un 23 de marzo de 1976, abriu unha fiestra á liberdade cultural e de pensamento na nosa comarca. Nos primeiros tempos a súa actividade estaba seguida pola policía da brigada de información, que tomaba boa nota do que se falaba e quen, nos eventos do refundado Ateneo, conscientes de que a cultura non é un simple pasatempo, senón a base da transformación da sociedade. Estaban, aínda, en aquel intento de sobrevivir o réxime sen Franco e a dez meses da matanza dos avogados de Atocha, nun cruel intento de desbotar a democracia.
Pasaron moitas cousas nestas cinco décadas. Mais, hoxe esta entidade é unha das principais da comarca e do país. Quizais, o máis salientable sexa que –grazas ao esforzo colectivo da cidade e de Ferrolterra– en tres anos estaremos a celebrar o 150 aniversario do primeiro Ateneo Ferrolán.