Nunca he dormido bien.

En realidad, no recuerdo una etapa de mi vida en la que dormir haya sido algo sencillo. Es como si el sueño, en mi caso, nunca hubiese sido un lugar al que entregarse del todo, sino más bien uno por el que pasar de puntillas.

Mi problema no es conciliar el sueño. Eso no me cuesta. Es más, diría que me quedo dormida con bastante facilidad. La mayor parte de las veces, al poco de sentarme en el sofá y encender la tele.

Caigo sin transición. Sin querer. Sin darme cuenta. Tanto, que los minutos que voy a aguantar viendo una serie o una película ya son una broma doméstica.

Lo que no sé hacer es sostener el sueño. Me despierto muchas veces. Demasiadas. Con o sin motivo, da igual: siempre son más de las normales. Más de las debidas. Muchas más de las deseadas.

Como si el cuerpo no terminase de confiar en la noche.

Además, la menopausia ha venido a añadirle dramatismo al asunto. Ahora me despierto empapada, literalmente, en medio de la noche, como si alguien hubiese abierto una puerta al trópico dentro del dormitorio. El pijama pegado, las sábanas húmedas, el pelo mojado, el cuerpo ardiendo…

Me levanto. Me cambio. Espero. Porque no hay atajo: hay que atravesar el incendio. Y cuando por fin parece que vuelve la calma, el sueño ya no está. Hay que volver a buscarlo. Como quien intenta retomar una conversación que se ha roto.

No recuerdo la última vez que dormí del tirón.

Y rara es la noche que llego a las seis horas.

Es injusto. Porque hago todo lo que hay que hacer. Como sano, ceno ligero, hago ejercicio, no abuso de pantallas. Y tengo la conciencia tranquila.

Hay gente que debería tener problemas para dormir. Personas a las que algo debería despertar de madrugada. Un remordimiento. Una duda. Una grieta. Un recuerdo. Un silencio… Personas a las que la noche les pida cuentas.

Pero estoy segura de que duermen a pierna suelta. Como si la culpa no desvelara. Como si la conciencia no pesara. Como si dormir bien no tuviese nada que ver con vivir bien.

Y, mientras, el resto contamos despertares.

Uno a uno.

Noche a noche.

Dicen los datos que más de la mitad de la población no duerme lo suficiente. Que deberíamos descansar entre siete y nueve horas. Pero el 56% de los adultos no llega a eso. Y más del 50%, según advierte la Sociedad Española de Neurología, asegura no tener un sueño reparador.

Dormimos mal.

En consecuencia, vivimos cansados.

Y nos hemos acostumbrado.

Vamos por la vida con ojeras y niebla mental, intentando parecer despiertos, aunque en realidad somos una versión reducida de nosotros mismos. Como si funcionásemos en modo ahorro de energía.

Muchas veces, de día, tengo la sensación de no estar del todo en ninguna parte. He cabeceado delante del ordenador, en salas de espera, en la recepción del colegio de mi hija.

He sentido cómo se me cerraban los ojos en mitad de una conversación.

He descubierto que el cuerpo puede dormirse por partes.

Y con los ojos abiertos, para que no se note demasiado. A pesar de olvidar palabras a mitad de una frase. De tener que releer un párrafo tres veces para saber qué decía. De que la paciencia se acorte y la tolerancia se afine. De que la atención caiga y el tiempo de reacción suba.

Pero hemos normalizado todo eso. Como si el cansancio fuese el peaje inevitable de la vida adulta. Como si dormir bien fuese un lujo. O una rareza.

Vivir cansada ha dejado de ser una señal de alarma.

Parece nuestro estado basal. La forma en la que estamos en el mundo.

Con todo lo que eso conlleva.