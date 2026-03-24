Ara de belleza

Arde el hemisferio tocado por la magia de esa estación que conocemos como la de las flores. Quizá lo hagamos por engalanar el lenguaje, haciéndole sentir que está a la altura de sus sublimes cumbres de hermosura, capaces de engalanar en sus ensueños el suelo y en ese poderoso flujo sublimar el cielo.

En el discurrir de los tiempos, la primavera es y ha sido ensalzada por poetas y admirada por peregrinos en un merecido y espontáneo homenaje a esa liberalidad suya en la entrega, a ese darse sin reclamar nada y sin otro motivo que ofrendarle ocasión a la ávida naturaleza.

Pero no todo en ella son flores, hay también polen que atosiga a quienes sufren alergias y su exuberancia produce urticarias y trastornos de espíritu. Y no me refiero al síndrome de Stendhal, sino que, lejos de ese devaneo sensorial, observamos el grave deterioro que inflige, lo poderoso de su elemental mutación a aquellos que sufren tormentos de origen nervioso al someterlos al imperio de su desnuda luz, capaz de causarles graves desajustes en lo preciso de sus imprecisos relojes biológicos.

Para fijar su voraz apetito frente a nuestra inerme fragilidad, baste recordar los versos de Eliot, en su excelso poemario Tierra baldía, que dice: Abril es el mes más cruel / hace brotar lilas en tierra muerta, / mezcla memoria y deseo, remueve / lentas raíces con lluvia primaveral.

Añadiría yo que, erguida en el pedestal de su belleza, no soporta ni culpa ni piedad.