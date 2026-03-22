La izquierda alternativa es una máquina de triturar liderazgos, porque a su peculiar andamiaje mental añade un despliegue moral que le hace regatear elogios por cualquier logro obtenido, y por eso a Yolanda Díaz no le han blindado las subidas del SMI, ni la caída de la temporalidad, ni que los trabajadores hayan ganado derechos, “porque para eso la pusimos de ministra”. Como además queremos hacer una tortilla sin romper los huevos y hay que encontrar argumentos de enjundia, le acusamos de tener demasiado vestuario para ser comunista y de ser una trepa, a diferencia de las sanas y patrióticas ambiciones de los liderazgos masculinos. Se retira para no estorbar la enésima reestructuración de un importante espacio político, tan presto a vengar ofensas que habrá que ver si entre quienes tienen el certificado de pureza ideológica, aparece algún valiente o insensato que quiera ponerse al volante.