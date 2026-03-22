Ha fallecido Chuk Norris y nos va quedando claro que la inmortalidad anda escasa repartiendo nones. La parca no respeta nada, ni al grandísimo Norris, que estará ya en el cielo reunido con Bruce Lee, luchando como los ángeles. Los que anduvieron luchando pero no como los angelitos fueron unos aficionados del Celta en Lyon. Tienen los aficionados de algunos clubes aires de grandeza. Se creen guerreros antifascistas, luchadores contra los nazis, o incluso algunos se creen nazis y todo y hacen gestos imitando al pintor austríaco aficionado, ya me entienden ustedes.

En vez de ir al fútbol a disfrutar y a conocer mundo, se dedican a ir de caza del respectivo enemigo. Muchas veces se pasean vestidos de negro en grupos amenazantes, con armas. Está vez toco fiesta en “Tropas de Breogán”. Los chicos celestes fueron a cazar nazis como si estuvieran en una peli de Tarantino y acabaron en una zona No-Go, esas zonas que preferimos pensar que no existen pero que sí existen y mejor no pasar por ellas. Los breoganitos se pensaron que aquello iba a estar llenito de nazis con sus esvásticas y sus looks macarrónicos pero lo que había era una pandilla de autóctonos de los que no deben ser nombrados, que los atacaron y con su pericia habitual, se las arreglaron para aislar a un xiadeiro breogánico y apuñalarlo por la espalda. Por divina providencia, las cosas no fueron a peor y el joven vigués consiguió salir con vida del evento. Una suerte, que esos personajes no se andan con tonterías a la hora de usar el machete.

En fin, amigo lector, eso es lo que yo llamaría ir a por lana y salir trasquilado. Desde la atalaya que da una edad viajar por el mundo en un avión o en un tren pensando que vas a salvarlo de los nazis y del fascismo o defenderlo con el bracito levantado es absurdo. Los grupos de aficionados que realizan ese tipo de delirios deberían de ser expulsados de los estadios, por mucho que animen y alienten y den color al juego. Es ridículo y humillante para los equipos, para los aficionados y para el fútbol en general. Gastos en seguridad, gastos en policía, gastos y más gastos, vergüenza ajena de verlos desfilar con sus ropas oscuras rodeados de miembros del cuerpo, paseando por las ciudades con las caras tapadas y todo por un partido de fútbol. Luego vienen las detenciones, los muertos y los lamentos. ¿De verdad que vale la pena? ¿Ninguno piensa en su madre?

Sin duda la energía de la juventud ha de canalizarse de alguna manera, pero se me ocurren mil formas mejores que ir a cazar nazis donde no hay nazis, que luego te encuentras con sorpresas evitables. Antes en Coruña se organizaban peleas de bandas de barrios en el Parque de Santa Margarita. Labañou contra la Sagrada, Katanga contra Monelos. Ahora la gente va a hacer Tai Chi, una forma de relajarse haciendo deporte bastante más sana que recibir unas leches importantes de parte de un montealtés de las Atochas. A aquellas peleas acudía con ganas la Policía Local, que podía sacar el calor negro a pasear sin mayor problema disolviendo a los dramáticos jóvenes a base de porrazos. Eran otros tiempos de canalizar la energía violenta que da la juventud y la testosterona. Amigo xiadeiro de equipos gallegos: mi consejo de señora mayor es “vuelve a casa sin una puñalada y te pones Malditos Bastardos o La lista de Schindler para relajarte”.Hazme caso. Me lo agradecerás.