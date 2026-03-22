Día de la Poesía

El 21 de marzo es el Día Mundial de la poesía, el arte que para la RAE es el de “componer obras en prosa o verso con el fin de crear belleza”, para los griegos la misma “creación” o para Bécquer “poesía eres tú”. Sea como sea y en su versión más sublimada, la lírica, que expresa el “yo íntimo” como hacía Safo, está estrechamente vinculada a la música o es música en sí, ya que la “palabra hablada” es la base de la “cantada”, siendo los humanos los que desarrollamos más tan intensa y precisa forma de comunicación. Un regalo de Thoth que permite designar a cada cosa por su nombre y hacer eterno lo que se escribe. La melodía, esa “voz cantada”, se convierte en el alma de la poesía y de la música y a la par en la forma más universal de comunicación. “La melodía será eterna, como el mar, como el agua, como la noche, como una flor. Siempre distinta, siempre nueva, pero siempre ella misma para expresar el sentimiento de la música, para cantar la efusión de nuestros corazones” –Antón García Abril, compositor y Maestro–. Toda la obra de Mozart es una canción –la de todos, realmente, pero Mozart es… “el Divino”–; Puccini afirma que “ninguna música podría existir sin melodía”; Wagner que “la melodía viene de Dios y el resto de nuestro cerebro” y más allá de los clásicos, otros Maestros como Atahualpa Yupanki, este indio solemne, cuenta: “La guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento”. Sí. Como las caracolas, que graban el rumor de las aguas oceánicas vertiéndolas en nuestros oídos… ¿Cuántas veces nos hermanamos con tantas melodías? ¿Por qué nos conmueven? ¿Cómo se hacen nuestras si no nos pertenecen?... Quizás tengamos que remontarnos al mundo de Thoth, conduciéndonos su palabra hacia cada Ítaca, detenernos un instante en los emporios de Fenicia y seguir hacia otros puertos, puede que antes nunca vistos, pero perfumados, seguramente, de jazmines y de romero –sólo romero–.