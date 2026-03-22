Hai non moito cando ía ver un partido de fútbol a un bar, reparei en que no canto inferior dereito da pantalla aparece un B. De entrada non lle dei importancia ningunha, mais, a base de velo partido tras partido, decidín indagar de que ía a cousa. Son persoa que desde ben neno gusta do fútbol en xeral e, en consecuencia, teño visto miles e miles de partidos, de todas as cores e categorías, desde partidos informais, organizados –como aqueles dos gordos e fracos ou os dos estudantes universitarios contra os das academias militares, por exemplo, que anualmente se xogaban no desaparecido Manuel Rivera– ou improvisados, como os que se montaban na Rambla de Montevideo entre persoas de diferentes idades, coñecidas entre si ou non, que as fins de semana andaban por alí co obxecto de desconectar xogando á pelota. Un dos meus divertimentos, cando non coñecía ninguén na cidade, era baixar á rambla e ver xogar fútbol con paixón, con forza, con pelexa, como se os participantes estivesen xogando algo máis que unha vitoria sen premio ningún. Cantas cargas abusivas e patadas de todo tipo se repartían alí. Os uruguaios viven o fútbol plenamente. “Juegue Nacional, que usted sabe”, escoiteille dicir a un señor que tiña ao lado na tribuna do Estadio Centenario nun partido da Copa Libertadores.
Obviamente, onde máis partidos vin foi nesta terra. No Inferniño, desde que era neno de primaria e bacharelato ata que o botaron abaixo; na Malata, sendo xa adulto, e en Riazor, tamén un lote de anos. Vin 3ª –moita–, 2ª B, 2ª, 1ª, Uefa, Champions, 1ª rfef , ademais, de case todas as categorías de cativos. Tamén xoguei en infantís e xuvenís, aínda que con máis pena que gloria.
Achegueime ao fútbol, pois, en vivo e en directo, nos campos, por chamarlles dalgunha maneira, cando pouco máis eran que patacais.
Daquela non había outra maneira, aínda non chegara a televisión a Ferrol. Cando chegou vía con regularidade -primeiro nun café ao pé da casa e logo, xa no 63, no lar- o partido da tardiña dos domingos. Eran retransmisións gratuítas na TVE, a única cadea que había.
Malia que, hai máis de 60 anos que me decatei -e sigo pensando o mesmo- de que ver o fútbol por televisión pouco ten que ver con velo nun campo -vivindo plenamente tanto o partido como o ambiente- sigo vendo todas as semanas algún partido que outro no televisor. A falta de pan.... Iso si, os xustos, aqueles onde se poida ver bo xogo. Sempre gustei máis de velos no bar, por aquilo da forofada, do fanatismo, da irracionalidade... que o fútbol xera.
Mais a raíz de saber a causa da aparición da citada letra B xa ando matinando en non ir ver fútbol aos bares. A ausencia do B na pantalla significa que o establecemento está emitindo de xeito irregular, práctica moi común en moitos ámbitos cando os custos son elevados. É evidente que cada un defende os seus intereses, mais, se cadra, protexer os obscenos salarios que existen no fútbol cargando con custos elevados os hosteleiros e, por tanto, os clientes non parece moi ético, que digamos. Para axudar a esa “protección do fútbol” seméllame fóra de lugar que se poidan ofrecer 50€ por denuncia válida dos locais que emiten sen o B e, peor aínda, que haxa quen se preste a ese xogo. Lémbrame aqueles “reward”, en grandes maiúsculas, que constantemente viamos nos filmes do oeste que tanto me daban que pensar na miña infancia. Cobrar por chivato! Unha auténtica amoralidade.