A relatividade especial (I)
Ao comezo estivo o concepto que o século XIX tiña do éter, ese peculiar medio hipotético que foi introducido co propósito de explicar a transmisión das ondas luminosas e que foi abolido por Einstein. A miúdo se cuestiona se Einstein eliminou o éter debido a que coñecía a experiencia de Michelson-Morley, a que con gran precisión demostrou a ausencia do esperado arrastre do éter, por moverse a Terra ao seu través sen obstrución ningunha. A contestación a isto é que indubidabelmente Einstein coñecía o resultado de Michelson-Morley pero que probabelmente iso só xogou un papel indirecto na evolución do seu pensamento. A partir de 1907, Einstein afirmou enfaticamente con frecuencia a importancia fundamental do traballo de Michelson-Morley, pero mantívose notablemente reticente sobre a influencia que aquela experiencia puido ter sobre a súa teoría.
Xunto a Einstein aparecen na historia da relatividade especial dúas figuras importantes: Lorentz e Poincaré. Lorentz, fundador da teoría dos electróns, descubridor da contracción de Lorentz (chamada así por Poincaré). Lorentz foi recoñecido por Einstein como precursor seu. Escribiu as transformacións que levan o seu nome en 1904. Einstein redescubriunas en 1905 cando fundou a teoría da relatividade. Poincaré, un dos maiores físico-matemáticos, escribira en 1898 que carecemos de intuición directa: “Non temos intuición directa sobre a igualdade de dous intervalos de tempo [...] cando a luz dunha estrela está en camiño cara a nós, non está xa na estrela e aínda non está na Terra”, sobre a simultaneidade de acontecimentos que se presentan en dous sitios distintos, observación que seguramente era en 1905 coñecida por Einstein.
Pero os dous, Lorentz e Poincaré, estaban profundamente absortos en consideracións da dinámica clásica e non chegaron a descubrir a relatividade especial. Só Einstein viu o novo punto crucial: a dinámica do éter debe abandonarse e substituírse por unha nova cinemática baseada en dous postulados novos.
A nova teoría baseouse por completo sobre estes dous: 1) As leis da física toman a mesma forma en todos os sistemas inerciais, e 2) en calquera sistema inercial, a velocidade da luz é sempre a mesma, tanto se é emitida por un corpo en repouso como se é emitida por un corpo en movemento.
Porén, ista invarianza da velocidade da luz estaba en conflito coa regla de adición de velocidades que coñeciamos da mecánica newtoniana. Só Einstein viu que as transformacións de Lorentz, e a contracción de Lorentz-Fitzgeral poden deducirse a partir de argumentos cinemáticos. Lorentz admitiu isto e logrou unha firme comprensión da relatividade especial, pero aínda despois de 1905 non chegou a abandonar por completo o éter nin as súas reservas a respecto de aceptar a velocidade da luz (300.000 km/s) como a máxima velocidade. Poincaré, en toda a súa vida, non chegou a entender (morreu en 1912 ) a base da relatividade especial.
A relatividade especial foi tamén chamada relatividade restrinxida porque se trata dunha aplicación exclusiva para sistemas nos que se exclúe o efecto de aceleracións, como por exemplo a gravitacional. Da súa xeneralización a todos os sistemas, incluída precisamente a gravidade, ocúpase a teoría da relatividade xeral, da que a especial resulta ser un caso particular.
Vexamos o único e final xuízo sobre Einstein que nos deixou Poincaré: “Monsieur Einstein é unha das mentes máis orixinais que teño coñecido, a pesares da súa xuventude xa ocupa unha posición moi honorable entre os principais científicos da súa época. Debemos admirar especialmente nel a facilidade con que se adapta a novos conceptos e a súa habilidade para inferir deles todas as consecuencias. Non se mantén atado aos principios clásicos, e enfrontado cun problema de física axiña ve todas as súas posibilidades. Isto é traducido de inmediato na súa mente a unha previsión de fenómenos novos, susceptibles de verificación experimental algún día. Eu non diría que todas as súas predicións vaian ser verificadas experimentalmente cando sexan posibles tales probas. Como ensaia en todas direccións, podería ocorrer, por contra, que a maior parte dos camiños que segue levarán a puntos mortos, pero ao mesmo tempo debe esperarse que unha das direccións que ten indicado sexa a boa, e iso é suficiente”.