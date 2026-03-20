Si nos tocan a uno nos tocan a todos

Mi abuela ya lo decía: todo vuelve. Y ahora, con mis 38 soles recién cumplidos, no puedo más que darle la razón.

Las modas, por ejemplo: el estampado animal, los pantalones de pierna ancha, los bolsos de charol, los zapatos tipo bailarina, los cinturones anchos y los pendientes de aro que llevábamos en los 2000…

Recordemos que hace no muchos años se recomendaba a los niños en el colegio los libros digitales, en lugar del formato papel; se suprimieron encerados por pizarras inteligentes; se acolcharon los parques con un suelo engomado… y ahora vuelve lo de siempre: que lo mejor es que los niños utilicen libros en papel, que jueguen a la goma, al baloncesto, que corran por el campo, que se desollen (como en su día hicimos nosotros) las rodillas en los columpios en un suelo de tierra…

Y con la historia ocurre lo mismo. Todo es cíclico, todo se repite.

El otro dia escuchaba en una tertulia televisiva a un Historiador que indicaba que cada 75-100 años había un cambio de ciclo geopolítico y si uno se para a echar cuentas… toca. La Segunda Guerra Mundial acabó en el 45, va a hacer 81 años. Y yo recuerdo estudiar en el instituto el ascenso de Hitler al poder, las masacres hechas por los nazis y pensar “¿cómo nadie hizo nada? ¿cómo no se vió venir?” y siento esa especie de deja vú que ya es colectivo.

Si nos centramos en el plano jurídico debemos remontarnos al año 82, cuando con Felipe Gonzalez, que inicialmente se mostraba contrario, entramos en la OTAN. Un grupo de países unidos para defenderse de ataques de otros estados bajo el lema: si nos atacan a uno nos atacan a todos, garantizándose una inversión mínima en defensa. Como dato, hay que tener en cuenta que uno de los fundadores fue Estados Unidos y que hasta ahora, la cosa ha estado tranquila porque nadie ha sido amenazado como tal. Por otra parte, Ucrania no es miembro de la OTAN de ahí que este organismo haya criticado duramente a Rusia por la invasión pero se haya mantenido al margen. O al igual que el supuesto ataque de un misil procedente de Irán a Chipre, que como no es miembro de la OTAN seguimos en nuestra postura de ser un pantalón gris.

Asimismo no puede obviarse uno de los principios de derecho internacional más básicos: el derecho de soberanía nacional, debiéndose respetar su autodeterminación y control de su población y territorio. Sin embargo, esto no es una carta blanca, permitiéndose actuaciones conjuntas del resto de organismos internacionales en casos graves de vulneraciones de derechos y libertades, que recordemos que la última es la orden de la Corte Penal Internacional de detener al primer Ministro Israelí por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Lo que no puede ser es que la vara de medir sea aleatoria, azarosa porque el derecho no es así, es minucioso, detallista, exige una tipicidad. Por lo que, si bien es cierto que en determinados países existen régimenes políticos más que cuestionables sobre su forma de actuación y el trato que recibe su población, ello no determina que puedan ser invadidos porque el presidente de un país, sin sometimiento previo a votación por parte del Congreso del cual depende, se sintiera como libertador del mundo. Como tampoco justifica que quiera quedarse con una parte del territorio de otro país porque, a nivel geoestratégico, entre otras cosas, le viene bien, habiendo propuesto a Dinamarca un trato del tipo: o me lo vendes o me lo quedo. Super diplomático.

Y ahora, paradójicamente, aliado con un señor que tiene una orden internacional de detención por presuntos crímenes de guerra, atacan otro país porque los de allí son también muy malos. Todo esto siempre, casualmente, coincide con territorios en los que hay líderes malísimos pero que son países muy ricos en determinados elementos. Llámenme mal pensada. Sin embargo, en algunos países de África, cuyo nombre no sabe nadie, que tienen guerras civiles continuas, en los que no se respetan los derechos de las mujeres, ni de los niños, hay hambrunas, corrupción, narcotráfico… allí nadie hace nada, porque no interesan, porque no son nadie.

Por lo que ahora, el escenario de momento es un NO A LA GUERRA, porque no es una batalla nuestra, sin embargo el problema que se nos plantea es que quizá, por su actuación, en algún momento algún país de la OTAN se vea afectado y ahí si nos tocan a uno nos tocan a todos.

Alba Somoza es abogada en EGA Abogados