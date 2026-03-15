Trump pide papas

La economía se asoma al abismo, la República Islámica es más fuerte de lo que se pensaba y devuelve los golpes, las fuerzas estadounidenses implicadas en la operación Furia Épica han perdido el 55% de sus capacidades por el alto consumo de misiles interceptores y por la destrucción de sus radares, y para no entrar en pausa operativa en la primera quincena de abril, han recibido las baterías de misiles Patriot que estaban desplegadas en Corea. El pasado domingo, Trump telefoneó a Putin y le pidió que hablara con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, y salir del lío en que se metió por hacer más caso a Netanyahu que al Pentágono, pero supongo que Irán querrá la implicación de China y Rusia en el acuerdo, porque tiene motivos para no fiarse de Israel ni de EEUU. No sé si la guerra terminará antes de caer todos por el precipicio, pero seguro que Hollywood no hará una película de esto.