Que é o que non queren que saibamos?
Confeso que nunca entendín ese asunto dos papeis reservados, deses que se manteñen no caixón perante máis de corenta anos co gallo de que o “pobo soberano” permaneza á marxe de cousas que acontecen e que afectan moi directamente a súa soberanía. Porque a nosa Constitución di que a soberanía reside na cidadanía, non si? O que queda moi ben sobre o papel. Temos a potestade de elixir aos nosos gobernantes cada catro anos, agás a un, o xefe do Estado. Con iso temos que conformarnos. Coñecer as manobras orquestrais na escuridade dos que eliximos e do non elixido, iso, meus amigos e amigas, évos outra historia.
Hai uns días desclasificáronse uns papeis referentes ao 23-F. Catro “papeluchos” previamente tratados, así os definiu Iñaki Anasagasti, nunha manobra encamiñada a “salvar o soldado Juanca” como acertadamente dixo “Desde mi ventana” nunha das súas acertadas crónicas o meu prezado amigo Antonio Campos. Todo apunta a que é así, a un lavado da imaxe dun personaxe que está dabondo lixado e do que nos din foi o salvador da democracia ao parar esa asonada con Tejero de protagonista. Seguen as dúbidas ao respecto, pois nada novo din eses papeis do que xa estaba dito.
Desclasificar uns papeis non significa desclasificar os papeis. Todo apunta a que se desclasificaron os papeis que interesaba desclasificar e que queda aínda moito por desvelar, o que dá pé a que sigan as especulacións, as conxecturas sobre os principais promotores daquel golpe. Non hai máis que comprobar a cantidade de libros e crónicas que se levan escrito sobre este episodio e que só reflicten sospeitas respecto á cabeza ou cabezas directoras do golpe. De non estar implicado Juan Carlos sería o primeiro borbón dende 1814 que non estivera involucrado nun (a historia dixit). Lévano nos xenes.
Por que custa tanto pór luz e taquígrafos a certos episodios da nosa historia? Por que se nos vende que somos un pobo soberano cando, en puridade, soberanos, o que se di soberanos, só o son os que viven na Zarzuela? Aínda queda moito traballo para os historiadores que buscan a verdade, deses que poñan a cadaquén no lado exacto que lle corresponde na historia.