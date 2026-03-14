Einstein e Mileva (III)
Aquel mes de agosto, os dous marcharon xuntos de vacacións a Serbia para visitar á familia e aos amigos de Mileva. Mentres estivo alí, ela mostrouse tan fachendosa como disposta a aceptar parte do mérito: “Non hai moito rematamos un traballo moi importante que fará ao meu home mundialmente famoso”, díxolle a seus pais, segundo afirmarían os seus achegados. A súa relación parecía recuperada polo momento e Einstein eloxiaba con satisfacción a axuda da súa muller: “Necesito á miña esposa –dicíalle aos amigos dela en Serbia–. Ela é a que me resolve todos os problemas matemáticos”.
Hai quen afirmou que Mileva colaborou de igual a igual con Einstein, e mesmo circulou a noticia hoxe desacreditada de que houbo un primeiro borrador ao artigo sobre a relatividade que levaba tamén a firma dela. Nun congreso celebrado en 1990 en Nova Orleans, a Asociación Estadounidense para o Progreso da Ciencia reuniu a un grupo de expertos sobre esta cuestión, no que Evan Walker, un físico e investigador do cancro de Maryland, se enfrontou a John Stachel, director do Einstein Papers Project. Walker presentou as diversas cartas nas que se facía alusión ao “noso traballo” e Stachel replicou que tales frases eran claramente unha cortesía romántica e que non “había evidencia ningunha de que ela contribuíra con ideas propias”. A controversia, comprensibelmente, fascinou tanto aos científicos como a prensa. A columnista Ellen Goodman escribiu un irónico comentario no Boston Globe, onde expoñía razoablemente as evidencias, mentres que The Economist publicaba unha noticia que levaba por titular ‘A relativa importancia do señor Einstein’.
En 1994 celebrouse outro congreso na Universidade de Novi Sad, cuxo organizador, Rastko Maglic, sostiña que chegara o momento de “destacar o mérito de Mileva Maric para asegurarlle o lugar que se merece na historia da ciencia”. A polémica culminou nun documental emitido en 2003 pola televisión pública estadounidense, e titulado ‘A esposa de Einstein’, que en xeral se mostraba bastante equilibrado, aínda que daba un inmerecido crédito á versión de que o nome de Mileva Maric aparecía no manuscrito orixinal.
Todas as evidencias indican que Mileva axudou a comprobar a parte matemática, e que foi ela a que deu alento a Einstein e a que (cando os tempos foron difíciles) o soportou. O fillo de ambos, Hans Albert, que permaneceu fiel e viviu con ela durante o divorcio, daría a súa propia versión, que logo se publicaría nun libro de Peter Michelmore e que parece referir o que Mileva lle dixo a seu fillo: “Mileva axudoulle a resolver certos problemas matemáticos, pero ninguén podía axudarlle co traballo creativo, co seu fluxo de ideas”.
Non hai, de feito, necesidade ningunha de esaxerar as contribucións de Mileva para admirala, honrala e ter simpatía con ela como pioneira. Pero atribuírlle máis mérito do que ela mesmo se atribuíse nunca –afirma o historiador da ciencia Gerald Holton– “non fai senón escurecer tanto o seu auténtico e significativo lugar na historia como a tráxica frustración das súas primeiras esperanzas e promesas”.
Einstein admiraba o ánimo e a coraxe daquela física chea de vida que xurdira dunha terra na que en xeral non se lles permitía ás mulleres dedicarse ao estudo científico. Hoxe en día, cando os mesmos problemas aínda se manteñen vixentes despois dun século, é realmente a coraxe que mostrou Mileva Maric ao incorporarse e competir nun mundo dominado por os homes, como era no mundo da física e das matemáticas, o que debería facer é ocupar un lugar admirábel nas crónicas da historia da ciencia. É algo que merece de sobra sen necesidade de esaxerar a importancia da súa contribución á teoría da relatividade especial.