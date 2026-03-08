Trump y Tucídides

EEUU ha usado la OTAN para desestabilizar a Rusia y alejarla de China, pero el caso es que ambos países han reforzado sus lazos, que la guerra de aranceles ha disparado el coste de la vida entre los estadounidenses, que cae el peso del dólar en el comercio mundial, y que el peligro de un imperio a la baja es la conocida trampa de Tucídides. Desde el año 1500, la historia de la humanidad nos documenta dieciséis ocasiones en que una potencia en declive y otra en ascenso, tuvieron que decidir cómo resolvían la pugna; en cuatro se logró un acuerdo, y en doce hubo guerra. El golpe palaciego en Venezuela y la guerra en Irán, buscan privar de petroleo y gas a China y empujarla a dar un paso en falso, y es inevitable la comparación con el embargo de petroleo a Japón en 1941. Europa ha elegido ser irrelevante, en un lado tenemos a Xi Jinping y en el otro a Donald Trump ¿De quién nos fiamos más?