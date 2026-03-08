O Imperio da senrazón
Desde ben pequeno fun moi frecuentemente ao cine. Lembro, con bastante nitidez, ou iso me parece, as moitas horas pasadas no, hai anos desaparecido, cine Callao, ao pé da miña casa, acompañado pola avoa Fortuna. Houbo unha época, contra finais dos ans 50, en que os días laborables só vivía con ela e con meu pai. Miña mai tiña praza de mestra en Vilar de Mouros, na parroquia de Cabalar, na Capela, e con ela estaban aló meu irmá Santi e meu avó Santiago. Case todas as fins de semana percorría con meu pai, na Vespa que tiña daquela, a horrenda estrada de pedregallo, que arrancaba da Mourela, escorrentando galiñas e couceando canto can se obstinaba en perseguir a moto, que eran todos. Nesa altura estudaba no colexio das Discípulas de Jesús, sito ao pé do Parque, no chalet de Antón, polo que era habitual –ás veces ía ou volvía só– que despois de xantar me levase meu pai e que me recollese a avoa e que un par de días á semana fósemos ás sesións dobres do Callao –normalmente, só viamos un dos filmes– que tiña prezos económicos. Recordo ter visto películas de todo tipo, mais moitas de vaqueiros, que vendían moita ideoloxía, algo do que fun consciente despois. Magnificábase a “grandeza” do pobo americano, mentres se masacraban “indios” de todas as tribos –os habitantes primeiros daquelas terras– ou se cometían tropelías variadas que aos cándidos impúberes nos semellaban heroicidades. Que grandes eran! Queriamos ser coma eles. O esquema, cando as vaqueiradas perderon vixencia, trasladouse, tal cal, ao cine galáctico –que a min xa pouco me interesou–, que perseguía os mesmos efectos propagandísticos. Mais, afortunadamente, cando chegamos a certa madurez intelectual, a percepción mudou substancialmente.
Nos nosos días, nada novidoso, por outra parte, a expresión dese espírito de conquista e arrase, herdeiro de vaqueiros e galácticos, está nas primeiras planas. Os ataques a Irán, continuadores dos do Líbano, Irak, Siria, Afganistán, Palestina..., saltando por riba de todo tipo de legalidade internacional, non auguran nada bo, nin para o presente nin para o futuro. Non se lles pode pemitir aos ianquis que tenten impor, porque si, as súas vontades. Non se poden respaldar as súas tropelías, como piden as dereitas españolas (Feijóo, Abascal...), senón todo o contrario. Non vale dicir -porque é falso- que non apoiar os ianquis é estar cos ayatolás, cos talibáns, con Hamás... Trátase de estar coa legalidade e contra unha guerra, tan inxusta e sen fundamento, que nos vai saír moi cara en todos os sentidos. Non se pode matar impunemente ninguén (velaí Minnesota) e menos miles e miles de inocentes. E por riba aplaudindo.
Parecéronme magníficos e moi ilustrativos o deseño e o diálogo da viñeta “Mascotas”, do Ferran Martín, aparecida no Diario Red do pasado mércores. Xenial e atinado de cheo. Vese Trump –ataviado coa súa viseira de USA– paseando, cada un coa correspondente correa, catro persoas que camiñan a catro patas. Netanyahu pregunta: “¿Therians?” e o mandatario ianqui, responde: “Europeos”. Os rostros caricaturizados dos supostos therians corresponden a Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Keir Starmer e Emmanuel Macron. Penso que quen teña visto a viñeta coincidirá conmigo en que se trata dun espléndido retrato da situación xeopolítica actual. Recoméndolle a quen non a teña visto que a procure.