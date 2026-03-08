Música en el Día de la Mujer

Día 8 de marzo. Un día para poner en valor a todas las mujeres que lejos de los roles establecidos históricamente y hasta la actualidad se valieron o valen por sí mismas mucho antes de representaciones paritarias. Casos contados y más si nos atenemos al mundo de la música, en el que la primacía ha sido siempre masculina, siendo las mujeres excluidas sistemáticamente por ser estigmatizadas y consideradas “inferiores, débiles, emocionales y moralmente más propensas al pecado”, olvidándose los “señores” que todos y cada uno de ellos se gestaron en el vientre de una mujer y que de ellas nacieron; resultando además que una vida sin deseo desde las distintas perspectivas psicológicas y filosóficas se asocia con el vacío existencial, siendo la propia naturaleza la que rige este principio y ella, la naturaleza, se rige tan solo a sí misma. En el arte musical, las propias musas son deidades femeninas, como también es una mujer Santa Cecilia de Roma, la patrona de la música; y las mujeres compositoras, que las hay históricamente con nombre propio como Safo de Lesbos, la “compañera de lo que fuese bello”; la Docta Puella Cintia, María La Balteira, la notable soldadeira galega famosa en la corte de Alfonso X “el Sabio” a la que él cantó; Hildegarda von Bingen, reconocida como santa y doctora dentro de la iglesia; Francesca Caccini, la compositora de la ópera más antigua; Barbara Strozzi, que tenía más música impresa que cualquier otro compositor de la época; Fanny Mendelssohn, hermana de Félix, que la llamaba “ Minerva” o Clara Wieck, esposa de Robert Schumann, la pianista más destacada del siglo romántico. Hoy, Día de la Mujer, se celebra en el Teatro Jofre una gala en la que se rendirá homenaje a la ferrolana María Manuela Díaz Orjales que recibirá el XVIII Galardón 8M por su destacada trayectoria artística ligada a su compromiso social; algo que actual y afortunadamente se reconoce. ¡Felicitaciones!