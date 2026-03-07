Einstein e Mileva (II)
Un dos capítulos dentro da bibliografía sobre Einstein trata sobre a participación de Mileva na xénese da Relatividade. As científicas víronse maltratadas ao longo dos séculos pola súa condición de mulleres e as súas contribucións, escurecidas dun modo sistemático, cando non usurpadas sen o menor reparo. Uns agravios que, por suposto, non paraban na entrada do matrimonio. Podemos aplicar este modelo ao matrimonio de Albert e Mileva? É a Relatividade obra, sequera parcial, doutra persoa?
Das discusións e conversas privadas que mantiveron Mileva e Einstein pouco sabemos. Algunhas das acusacións máis contundentes esfumáronse baixo un escrutinio máis detido, como a afirmación de que existía un orixinal de “Sobre a electrodinámica dos corpos en movemento” firmado polos dous. Hai quen detecta máis dunha man na redacción deste artigo, onde se fundamenta a Relatividade especial. Ao final, o groso da imputación remóntase a unha referencia de Einstein, de 1901, sacada de contexto (“Que feliz e orgulloso estarei cando, xuntos, culminaremos con éxito o noso traballo sobre o movemento relativo”) e ao feito de que se compremetera a entregar os cartos do Nobel a Mileva despois do seu divorcio.
Como se comprobou, a noción de movemento relativo é moi común en física, e 1901 é unha data demasiado cedo para que fixera referencia ao contido do artigo que se publicou catro anos despois. O arreglo económico da separación non ten que implicar o recoñecemento de ningunha autoría. Por outro lado, arestora sabemos que Einstein gastou parte do premio en investimentos que se esfumaron coa Gran Depresión.
É innegábel que Mileva podía entender os seus artigos e que mesmo podía lelos á caza de erros. Einstein desfrutaba discutindo as súas ideas con outras persoas, como Michele Besso, Philipp Frank ou Maurice Solovine. O seu pensamento estimulábase co diálogo. Resulta difícil imaxinar que non compartira as súas especulacións coa persona máis próxima e que non buscara a súa opinión.
Ata que punto recibiu no intercambio consellos estimables? O máis probable é que nunca alcanzaremos a sabelo. A maior parte das cartas que Mileva lle escribiu a Einstein perdéronse e, entre as que se conservan, encontramos escasas alusións científicas. As de Einstein están cheas de entusiasmo sobre as súas lecturas e o seu contacto con outros científicos. Os amantes das teorías da conspiración sempre poden opinar que as cartas que incluían as aportacións de Mileva foron queimadas nalgunha cheminea. Si se conserva parte da correspondencia de Mileva coa súa amiga Helene Kaufler, onde expresa a súa admiración sobre o traballo do seu marido sen atribuírse ningunha participación nel.
A única certeza é que as virtudes científicas de Einstein continuaron despois da súa separación de Mileva. A construción da Relatividade xeral, a súa conquista máis ambiciosa e profunda, culminou cando traballaba só en Berlín, separado xa da súa muller. Aínda que son detectables nel bastantes rasgos machistas, a usurpación non parece encaixar no que coñecemos da súa personalidade. Antes de que as aspiracións académicas de Mileva se truncaran, despois de suspender dúas veces os exames finais, sempre a animou a que non tirara a toalla.
Mileva, dona dun carácter impulsivo e complexo, propenso á depresión, non debía ofrecer un trato fácil. A súa etapa de estudante era unha luz que alumeaba a súa vida, e esta foise escurecendo a medida que os anos dourados quedaban atrás. No seu día, Albert e mais Mileva soñaron con facer da ciencia unha aventura compartida. Foi un período cargado de promesas que frustrou o seu embarazo prematuro. Nos tempos máis duros de Berna enrocáronse xuntos fronte a un mundo hostil. Ela expresouno cun xogo de palabras: “Os dous formamos unha pedra (en alemán ‘ein stein’)”. El si viu cumprida a súa ambición e non soubo compartilo. “Xa me gustaría estar alí, poder escoitar un pouco e ver a todas aquelas magníficas personas”, así lle escribía Mileva desde Praga mentres el participaba nun encontro científico en Karlsruhe e ela quedaba na casa. Un dos biógrafos de Einstein, que estivo casado cunha filla da súa segunda muller, relata como Mileva a miúdo quería participar nas tertulias científicas do seu marido, “pero el deixábaa na casa cos nenos”.
Porén, podemos dicir que, en diversas ocasións, defendeu decididamente, e por propia iniciativa, a outras mulleres que loitaron contra o ostracismo académico, como no caso da matemática alemana Emmy Noether (1882-1935).