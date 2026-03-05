Mi cuenta

A palabra perseguida

Prima a violencia e a política é hoxe sinónimo de negocio. O capitalismo global está a estender o seu xeito de entender a acumulación da riqueza. O grande éxito da guerra da Ucraína foi que Europa deixara de comprar gas e petróleo ruso polo dos Estados Unidos. O grande éxito do ataque contra Irán é que, ante a ausencia do produto procedente dos países bañados polo estreito de Ormuz, sube a cotización do procedente das grandes multinacionais que apoian a Trump.

Vivimos tempos escuros. Hai quen de xeito irresponsable súmase crendo que aquí hai un novo negocio e que van sacar tallada. Igual que aqueles de apoiaron a persecución das clases traballadoras norteamericanas de orixe hispana e hoxe lamentan que os seus tamén sofren as consecuencias.

A liberdade de prensa e de opinión están en perigo. Contar as verdades ten un custe e un risco. A palabra está perseguida, esixen que se dobregue e só sexa un mero transmisor da vontade despótica. O capitalismo global avanza e a democracia retrocede aquí en Europa. Soamente resiste o goberno de España contra aqueles que, coa escusa das supostas riquezas, afogan a palabra. Non vaia ser que esta semente en boa terra e aqueles que escoitan a comprendan.