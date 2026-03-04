La quiebra

Hay que reconocer que el proyecto europeo que nos vendieron era ilusionante, esperanzador. Sin embargo, tuvo que aparecer un virus para que abriéramos los ojos y empezáramos a ver la realidad.

La pandemia provocada por el COVID-19 no fue gestionada con la debida solidaridad ni tampoco con el nivel ético que se hubiera esperado de unas instituciones supuestamente serias. Y eso fue un aviso a navegantes.

No podemos voltear la vista hacia otro lado para ignorar el cuadro de crisis que nos presenta la UE. El desastre económico, político, moral, cultural, incluso existencial, lo tenemos delante de nosotros.

Lo cierto es que ni el reciente tratado de libre comercio, firmado hace unas semanas con el Mercosur, podrá salvarnos. Un acuerdo que pondrá contra las cuerdas al sector primario europeo.

Se dice que la señora Úrsula Von der Leyen y su equipo de acólitos prefirieron sacrificar un sector crítico, incluso de seguridad nacional, como es el sector primario con la idea de “salvar” la industria automotriz francesa y alemana.

A todas luces la negociación que hicieron deja mucho que desear. Entregar el sector primario a cambio de permitirnos competir en el espacio del Mercosur con los coches eléctricos chinos es como entregar un alfil y un caballo en una partida de ajedrez a cambio de una torre.

Durante años las élites corporativas europeas nos vendieron un sueño que ahora se está cayendo a pedazos. Cualquier persona medianamente informada puede dar fe de que esto es así. Lo que estamos viendo no conduce al optimismo.

Francia y Alemania, la columna vertebral de la UE, están al borde de una debacle económica, política, social. Los alemanes están sufriendo una desindustrialización acelerada. Lo cual está causando que un número importante de empresas y personal cualificado se estén marchando a Estados Unidos o incluso a China.

Lo de Francia es grave. Allí todo está en crisis. Hay problemas sociales y culturales muy serios, también económicos y políticos. Incluso los hay de identidad. Desde que se fundó la V República nunca se había vivido tal situación.

Lo cierto es que vivimos tiempos en los que todo tiene que ver con todo. Por lo tanto, uno cavila que es mucha casualidad que lo que está ocurriendo en Europa coincida también con el fin de una época.

Viendo la “fotografía europea” uno cree que los que nos gobiernan en Bruselas o bien ignoran lo que está sucediendo o su incompetencia es de manual. Están demostrando que el destino de Europa les importa más bien poco.

Yanis Varoufakis, escritor, economista y exministro griego en el gobierno de Syriza lo tiene claro. Cree que el proyecto europeo se encuentra en un proceso de de­sintegración, asegurando que solo una democratización profunda podría salvarlo.

Aunque visto lo visto uno cree que ni siquiera una democratización es la solución. Siendo realistas es necesario transformar la UE en un ente federal que sustituya al actual modelo híbrido que tenemos, pues ni es una federación ni tampoco permite a los estados tomar sus propias decisiones.

Lo triste es que las posibilidades de que se pueda construir una suerte de federación europea son escasas. Porque tanto Francia como Alemania, y algunos países más, la rechazarían de plano. Por otro lado, democratizar las actuales instituciones como propone Varoufakis es una tarea difícil, aunque no imposible. De entrada los burócratas de Bruselas opondrían una feroz resistencia.

Lo de Europa quizá no tenga remedio. Partiendo de la base de que la actual unión fue construida artificialmente. Hay pueblos europeos que lo único que tienen en común es la habitación que comparten, es decir, el espacio comunitario.

Tanto es así que algunos países están intentando reescribir la historia por su cuenta de lo que ocurrió hace 80 años. Es decir, intentan manipular los hechos ocurridos conforme a su deseos, ideología o caprichos.

Por otro lado, Bruselas está tomando decisiones transcendentales ignorando a la ciudadanía, llevando a cabo políticas que más que ayudar tal parece que conspiran contra la propia Europa.

Si Europa continua así se convertirá en una suerte de parque temático para el turismo extracomunitario del futuro.