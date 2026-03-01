El incendio de Recimil

Sin estridencias y priorizando el respeto y la solidaridad con las víctimas, hay que reflexionar sobre lo ocurrido con el incendio de una vivienda en el Recimil. Acudieron sólo tres bomberos porque no había más, y no quisieron esperar a que llegaran los compañeros de Narón desde su sede en Río do Pozo. Su decisión de actuar de inmediato salvó dos vidas, porque desgraciadamente falleció el joven rescatado con parada cardiorespiratoria, pero un bombero perdió parte de una pierna. En mi artículo de hace dos semanas, expresaba mi sorpresa porque la gestión municipal estaba descarrilando en el día a día, y aunque ignoro si la gestión del servicio de bomberos se ha abordado con displicencia o con apatía, que son actitudes diferentes, tengo claro que no cabe refugiarse en la herencia recibida, porque en los anteriores gobiernos de Jorge Suárez y Ángel Mato nunca salieron con menos de seis personas.