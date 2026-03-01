Bad Bunny
Super Bowl é a denominación coa que se coñece o partido final do campionato da National Football League (NFL), a liga de rugbi americano, o que eles chaman fútbol. Celébrase no mes de febreiro e dispútano os campións da Conferencia Nacional (NFC) e da Conferencia Americana (AFC), as dúas que a conforman. Este ano enfrontou –no Levi’s Stadium de Santa Clara (California)– os Seattle Seahawks, campións da NFC, e os New England Patriots, campións da AFC, vencendo os primeiros por 13-29.
Para dar cabida ao maior número de xente posible, ao Levi’s Stadium ampliáronlle o aforo habitual ata os 75.000 espectadores e estivo abarrotado, malia que as entradas máis baratas tiñan un custo en taquilla de 370 dólares, que na reventa chegaron aos 3 mil e tal. Se temos en conta que o prezo medio andou polos 7.000 e que as localidades máis caras andaron polos 27.000, parece evidente que non se trata dun espectáculo para pobres, algo que entendo que debemos ter en conta para valorar adecuadamente a participación de Bad Bunny no espectáculo musical que se celebra no descanso dese partido final do campionato, evento que ten moito reclamo, particularmente para a transmisión televisiva, por volta de 125 millones de telespectadores. Lembremos que por aí pasaron Michael Jackson, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga...
Neste ano a elección do artista convidado supuxo un fito histórico: ser o primeiro intérprete de fala española en liderar o espectáculo, no que tivo como convidados a Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B e Pedro Pascal. A escolla tería sido moi atinada só porque Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio, de nome real) está no top; de feito, hai pouco que se converteu no primeiro artista en gañar un Grammy ao Mellor Álbum do Ano por un disco en español: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.
Mais en momentos tan convulsos coma estes foino moito máis. Como é sabido, e fronte ao que se podería pensar, os Estados Unidos careceron de idioma oficial ata hai menos dun ano, pois foi en marzo de 2025 cando Donald Trump decretou que o inglés fose o idioma oficial do país. Ata entón érao de facto, mais non de iuri. Xa en 2016, cando era candidato ás presidenciais dixera, en inglés, naturalmente: “Este é un país no que falamos inglés. Hai que falar inglés!”. Como é o único idioma que sabe falar, a falalo todos por decreto. Os ignorantes adoitan ser así: unificadores. Todo o mundo falando o mesmo e no pensamento único. Todo o mundo dicindo “si bwana”, ou facendo “bee”.
A economía adoita ter moito que ver na elección dos idiomas. Durante longo tempo os artistas latinos cantaban en inglés para abarcar máis mercado. Semellaba ser o único camiño. Mais os últimos tempos están a demostrar que non é tan así. Aos poucos foron decatándose que tamén poden conquistar mercado manifestándose coas súas palabras, nese idioma que loitan por preservar no día a día contra os intentos de impor o inglés. Reparemos que en Porto Rico –estado libre asociado dos USA– pouco máis do 20% dos habitantes manifestan expresarse moi ben en inglés. Curioso, non?
Hai poucos días, Bad Bunny e os seus convidados, demostraron na final da Super Bowl, no estadio e aló onde chegaron as imaxes televisadas, que o inglés –nin ningún outro idioma– non é imprescindible para triunfar. Nin para vender, como ben viron as empresas patrocinadoras.