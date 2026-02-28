Einstein e Mileva (1)
A relación sentimental de Mileva e Albert naceu en 1896 rodeada de romanticismo e cargada de boas intencións, de proxectos comúns nos que á paixón amorosa engadíase o seu fervor pola ciencia. Einstein quedou impactado nada máis coñecela nas clases da Politécnica de Zurich. Para un home do seu temperamento, o peor reproche da súa nai transformábase no eloxio máis clamoroso: “É un libro coma ti”. Unha muller que aspirase a unha carreira científica era unha rara avis no seu contorno social, un espécime precioso pola súa singularidade. Víanse investigando xuntos, discutindo xuntos, vivindo xuntos, superando xuntos calquera oposición familiar...
As cartas que Einstein lle escribiu entón a Mileva xiran como variacións arredor dos dous temas igual de absorbentes: a física e o cariño. Vencendo non poucas dificultades, fixeron realidade o seu soño. En 1902, antes de casar, Mileva deu a luz unha filla –Lieserl– semiclandestina en Hungría que Einstein nunca chegou a coñecer, casaron en 1903 nunha voda á que non acudiu ningún familiar, tiveron dous fillos máis –Hans Albert e Eduard–, sufriron a erosión da convivencia nunha situación económica moi precaria, interpretaron unha sinfonía de reproches e aconteceres ciumentos, e acabaron nunha guerra soterrada, cos fillos convertidos en arma de desputa. O seu idilio despuntou como unha comedia romántica e derivou nun drama matrimonial. Unha historia que non chamaría a atención de ninguén se un dos cónxuxes non chegara a ser elixido por votación popular unha das figuras máis importantes do século XX.
Despois dunha época de vida en común, arredor de 1912 ámbolos dous xa manifestaban abertamente o desagrado co seu matrimonio. Mileva sentíase cada vez máis soa e desatendida. Os reproches polas ausencias de Einstein eran frecuentes: “Fai tanto tempo que non nos vemos que me pregunto se me recoñecerás”. Nas cartas á súa amiga Helene Savic, Mileva mostraba máis abertamente o seu desalento: “Traballa sen cesar nos seus problemas, pódese dicir que só vive para eles”; “Debo confesarche cun pouco de vergoña que non lle importamos e que ocupamos un segundo lugar para el”. Pero o certo é que, aínda que a ciencia lle roubaba a maior parte do seu tempo, tampouco descoidaba a súa vida sentimental: sinxelamente, desprazara o obxecto da súa atención. E quen era ela? A súa curmá Elsa, que viña de se divorciar. Elsa era todo o contrario da calada, introvertida e atormentada Mileva: coqueta, divertida, un animal social sen ningún interés na ciencia.
A convivencia con Mileva continuaba a deteriorarse. Pasaron a durmir en habitacións separadas e Einstein perfeccionaba a arte das ausencias, amparándose tras unha barricada de obrigas profesionais. Despois de que a familia se trasladara en marzo de 1914 a Berlín, cidade na que vivía Elsa, a proximidade de Mileva non foi obstáculo para que Einstein, segundo escribía ao seu amigo Besso, desfrutara dunha “relación extremadamente agradable e fermosa” coa súa curmá. Dá a impresión de que non pretendía separarse de Mileva. “Podemos moi ben ser felices xuntos”, explicáballe a Elsa, “sen necesidade de facerlle dano a ela”. Quizáis creu que mediante algunha sorte de malabarismo podía ter todo. Manter a relación coa súa muller para non ferila nin sentirse culpable, nin separarse de seus fillos, e recuperar un universo sentimental que xa murchara. Pero se pensaba que a súa curmá ía conformarse con ocupar un dos vértices do triángulo, estaba moi equivocado. Sempre deixou claro que o divorcio podía aprazarse, pero non sine die.
Finalmente desatouse a crise e, a finais de xullo de 1914, Mileva madrugou para coller o tren que a levaría de regreso a Zurich, en compañía de Hans Albert e Eduard. Ao principio, a medida non parecía irreversíbel. Os amigos da parella puxeron en marcha unha delicada rolda de mediacións. Ao mellor noutras circunstancias podería haber marxe para a reconciliación. Xusto o mesmo día que Mileva collía o tren, Austria-Hungría invadía Serbia e estouraba a Primeira Guerra Mundial. A fronteira entre Alemaña e Suíza pechouse. Einstein e Elsa caeron dun lado, en Berlín, e Mileva e os nenos, do outro, en Zurich. Aínda que contaba cun novo amor para consolarse da ruptura, Einstein viviría con desgarro a separación dos fillos.