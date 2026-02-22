Saír a morder
Na linguaxe deportiva é habitual entre nós -tamén en Portugal- dicir que hai que saír a morder cando pretendemos que un equipo -nomeadamente o das nosas preferencias- saia ao terreo de xogo con intensidade, con agresividade, con garra... Obviamente trátase de linguaxe figurada, xa que en ningún momento se está a pensar en que lle hai que trabar aos contrarios, feito, por outra parte, nada ou escasamente usual nas competicións deportivas de todos os niveis. Somos conscientes de que, por desgraza, hai moi diferentes tipos de agresións, físicas ou verbais, mais non é precisamente a de o botar o dente a máis común, nin moito menos.
Antonte, á tardiña, estiven na Malata vendo o partido do noso Racing contra o Celta B. Vira o da ida en Vigo pola televisión, un partido xogado para gañar e que, como este, se acabou perdendo polo mesmo resultado, 2 a 1, despois de comezar gañando.
A cousa empezou e ía moi ben ata que aos 7 minutos, nun intrascendente forcexeo no medio do campo, o central racinguista Zalaya non tivo mellor idea que lle meter un trabada na parte superior do brazo ao dianteiro centro celtista Álvaro Marín, moi bo xogador, por certo. E goleador: foi o autor dos dous tantos do seu equipo.
Por moitas voltas que lle dei, non acabo de comprender que puido ser o que motivou esa actitude, á que, por outra parte e estando bastante próximo, non lle vin xesto ningún de agresividade. Tampouco lla deberon ver nin o árbitro, nin o asistentede banda, nin o terceiro árbitro que estaban por alí ao lado, pois, de feito, non sinalaron nada ata que, despois das reiteradas queixas do afectado, e a instancias do adestrador do Celta se revisou a xogada, que acabou coa marcha forzada para o vestiario do defensa local.
O xogador saberá que é o que aconteceu, mais, for o que for, o sucedido non pode levar, en absoluto, a publicar titulares como este: “Vergonzoso: el mordisco de un jugador del Racing de Ferrol que causa conmoción en redes”, que sacou o As. Conmoción en redes!!! A quen pode alterar esa infracción? Si pode producir cabreo, e grande, como o que eu tiven, ter que xogar, practicamente un partido completo, con dez por unha insentatez. Levo vendo ese xogador desde o comezo do actual campionato e en ningún momento me pareceu nin violento nin follonero. En fin, que a vistosidade do xogo que prometían os primeiros minutos acabou axiña, convertendo a maior parte do resto do encontro nunha caste de aborrecido partido de frontón, cos xogadores do Racing devolvendo as pelotas que suscesivamente enviaban os do Celta.
No momento mesmo en que se soubo que Zalaya lle mordera ao futbolista do Celta, veume á cabeza o acontecido no Uruguai-Italia do mundial do Brasil de 2014, cando Luís Suárez lle metera un mordisco, tamén non ombreiro, a Chiellini. Ninguén pitara nada, non había revisións, e dous días despois a FIFA sancionara duramente o xogador que acababa de fichar o Barça. Pareceume desproporcionado, feito recoñecido polo propio xogador italiano afectado. Sinceramente, a min seméllanme feitos moito máis graves as duras patadas por detrás -que producen ou poden producir importantes lesións-, os empurróns despreciativos, as cuspidelas... que ou non se sancionan, ou teñen castigos leves.
O club, en boa lóxica, debe amoestar o xogador. E o xuíz único de competicións non profesionais tamén. En ambos os casos tendo ben presentes os prexuízos derivados.