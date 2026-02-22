Los límites de la unidad de la izquierda

Era inevitable que las izquierdas alternativas iniciasen un acercamiento de posturas para no dilapidar sus votos. Está claro que si en Zaragoza sólo tiene opciones la Chunta, deberían renunciar las demás, pero si en Barcelona tienen opciones reales tanto ERC como Os Comúns, ambos deberían presentarse porque en estos casos dos y dos nunca suman cuatro. Dicho esto, es contradictorio preocuparse por el auge de Vox, y presentar candidaturas en las provincias donde ni ellos ni las fuerzas regionalistas o nacionalistas tienen ninguna posibilidad de obtener representación. ¿Se atreverán a pedir en Huesca, Salamanca, Huelva o Lugo el voto para los socialistas? Tampoco deberían desangrarse batallando sobre unos liderazgos, que carecerán del necesario consenso interno, y que palidecerán ante la indiscutible realidad de que si en España tiene que haber un presidente de izquierdas, será socialista.