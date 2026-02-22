La metamorfosis 2.0

Gregorio Samsa se despertó un buen día convertido en un bicho. Un insecto. Según unos, una cucaracha plana. Según otros, un escarabajo gigante. Si hubiese sido un escarabajo gigante en el Antiguo Egipto, ejércitos enteros desviarían sus tropas para preservar su camino. Los faraones abdicarían para dar paso a la dinastía Samsa. Pero no pasó en el Antiguo Egipto, sino en Alemania. Y como no pasó el pobre Gregorio sufrió un calvario en el que hasta una manzana le lanzaron y se le clavó en el abdomen.

Los jóvenes de ahora se despiertan convertidos en perritos, gatitos y zorritos. Animales adorables y peludos. Se disfrazan de cánidos y felinos, se maquillan, se ponen mascaritas y rabo y pasean a cuatro patas por la calle con garritas miau-miau. También en el Antiguo Egipto hubiesen tenido algo de sentido: sus dioses eran teriocéfalos, vamos, que tenían cabeza de animal y cuerpo humano. Si un egipcio se transportase al futuro caería de rodillas en el asfalto adorando a cuatro atolondrados adolescentes disfrazados de Anubis o Bastet. Por lo que sea, a esos atolondrados adolescentes no se les da por disfrazarse de Mantis Religiosa o de besugo frito. Así que la juventud de ahora no se pone camisetas de SA o de los Rolling. Se sienten furries, peludos, animalitos retozones, quedan en los parques para olisquearse las colonias que compra mamá en Arenal, porque los culos en sí mismos oler bien, pues no tanto, que somos humanos aunque nos creamos el perrito Rex. Los humanos les ponemos nombre de persona a las mascotas, quizá ahí empezó todo. O en alguna película de David Lynch. O en los dibujos de Walt Disney, ese gran imaginador que nos ha transformado la mente para bien o para mal.

En unas semanas el fenómeno ‘Therian’ (a saber de dónde sale la palabrita) se ha hecho viral. Vemos por todas partes fotos de críos disfrazados fuera de la carnavalada. Por lo que sea. El dogface ofende a mi perro, amigues. Los Therian (gente que se levanta y se ha convertido en un zorrito de la campiña inglesa) hacen quedadas y la gente –otros adolescentes– van corriendo a verlos como si fuesen atracciones de feria. Yo no sé ya si es mejor que tu hijo salga de casa disfrazado de Ratatouille o que escuche a Bad Bunny. Bueno, sí, Ratatouille siempre, que igual aprende a cocinar y se gana la vida de chef.

En Coruña hubo una falsa alarma: una supuesta quedada de Gregorios Samsa se iba a producir en los Jardines de Méndez Núñez, jardines que antaño alojaban a botelloneros y ahora a los nuevos jóvenes que han abandonado el alcohol por la adicción a morder a gente normal y corriente, seguimos con las dicotomías, alcohol o la vacuna de la rabia. Los adolescentes corrieron como poseídos (es lo que tiene la energía de la edad) hacia los jardines para observar el comportamiento de mascotas humanas. No fueron. Como buenos animales, olieron el peligro y decidieron correr hacia el bosque, hacia sus madrigueras o hacia la caseta de perro del chalet. Chasco supremo.

Y mientras sigue este circo inexplicable del sentimiento perruno, la vida real nos sacude con corruptelas varias en el mundo de la élite policial, acusaciones de violación serias y fuera de aquí las amenazas del señor naranja de desclasificar el fenómeno OVNI. Como decía Mulder, “I want to believe” pero cada vez me lo ponen más difícil.