En el Centro Cultural Torrente Ballester este viernes día 20 organizada por la “Asociación de Amigos do Museo da Cidade de Ferrol” tuvo lugar la inauguración de la exposición “Ferrol no Pasado. A Vida Cotia” patrocinada por el Concello y la Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Una espléndida muestra que se podrá visitar durante dos meses contando incluso con visitas guiadas por sus comisarios: el destacado historiador y divulgador Guillermo Llorca Freire y la igualmente prestigiosa Esperanza Piñeiro de San Miguel, recientemente distinguida unánimemente o día de San Xiao como “Ferrolá do Ano 2025”. Cientos de piezas constituyen “tutta la parte della mostra”: cuadros, fotografías, libros…procedentes de instituciones públicas, entidades privadas y particulares que altruistamente han cedido sus pertenencias para que el público pueda contemplar objetos que reconstruyen la historia de la ciudad y por tanto la de sus gentes vinculadas a la mar, como en la antigua Mari a orillas del Éufrates y su estratégico enclave comercial. A los que somos “marítimos” esto nos moldea la personalidad, marcada lógicamente por la biología, pero también por el sedimento histórico que deja cada cultura, construyéndose así individuos, pueblos, ciudades, naciones, etnias …tan personales como universales. La Asociación de Amigos do Museo presidida por Nona Inés Vilariño, mantiene el objetivo principal de impulsar la historia y el patrimonio de Ferro –para algunos, ciudad de hierro; para otros de faros y faroles–, siendo la exposición evidencia de ello: “Res factum”. Mas no podía faltar entre sus múltiples espacios el dedicado a la música y con ella a la tradición coral de la ciudad: “Ferrol ama la canción” –lo digo siempre– y junto a la canción, la tradición de gaiteiros, pandeiretas y rondallas, siendo estas elemento distintivo y peculiar, manifiesto en la celebración de la fiesta de “Las Pepitas” derivada, probablemente, de la canción de ronda y aquí exclusivamente entregada a la mujer ferrolana. Qué decir. ¡No se pierdan la exposición!