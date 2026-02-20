Einstein: infancia e familia
Segundo a tradición oral da familia Einstein, o pai de Albert, Hermann, presentou desde neno unha forte inclinación cara as matemáticas, que non puido cultivar na universidade por falta de recursos económicos. Destinado a unha carreira comercial, converteuse nun nómade, coas maletas sempre amontoadas na entrada da súa casa, listo para levantar unha nova empresa noutra cidade. Por desgraza, nos seus libros de contabilidade aparecían a miúdo números vermellos. A súa natureza contemplativa, as súas dificultades para tomar decisións por culpa dunha tendencia a analizar de xeito exhaustivo cada alternativa, e a súa confianza na bondade das persoas non resultaron ser as mellores armas para abrirse camiño na selva dos negocios.
Despois dunha etapa de aprendiz en Sttutgart, dirixiu os seus pasos ata Ulm, ao sur de Alemaña. Esta cidade suaba, cruzada polo Danubio, contaba cunha longa tradición comercial, asentada sobre o tráfico de mercancías ao longo do río. Alí foi a onde se trasladou coa súa esposa, Pauline Koch, e onde naceu, no domicilio familiar, o seu fillo maior, Albert, o 14 de marzo de 1879. En xuño do ano seguinte, Hermann e o seu irmán Xacob trasladáronse a Munich para montar en1885 a empresa eléctrica Elektro-Technische Fabrik Xacob Einstein e Cia. Hermann encargábase do departamento comercial e Xacob sería o motor innovador. Esta aventura empresarial de seu tío e seu pai marcou en moitos aspectos o destino de Albert. Na súa primeira infancia, Einstein non arrancou a falar ata ben cumpridos os dous anos e medio e, cando se animou a facelo, acostumaba a repetir canto dicía, unha rutina que non abandonou ata os seis anos.
Cóntase de Einstein, como un exemplo de xenio, que sacaba malas notas escolares, unha lenda con escaso fundamento. Nunha carta á súa irmá Fanny, cando o neno tiña sete anos, Pauline vía cumprida a fantasía de calquera nai: “Onte entregáronlle as notas a Albert, outra vez foi o primeiro da clase e tróuxonos un informe espléndido”. Nos anos seguintes, durante os seus estudos de secundaria no Luitpold Gymnasium de Munich mantería esa tendencia, ante todo nas materias de Física e Matemáticas. Se os seus profesores o tiñan con frecuencia por un mal estudante, debíase a chocar constantemente entre o seu carácter e o sistema educativo que había daquela en Alemaña. Diría máis tarde: “Os mestres da miña escola parecíanme sarxentos e os profesores do instituto, tenentes”.
O 18 de novembro de 1881 naceu a súa única irmá, María, coñecida co apelativo cariñoso de Maja. Aínda que ao principio Albert mostrou pouco entusiasmo pola súa chegada –el leváballe dous anos–co tempo converteríase na súa cómplice e confidente máis próxima. Dous episodios simbolizan a iniciación de Einstein na ciencia. O regalo dun compás, que lle entregou seu pai cando tiña catro anos, e a lectura dun volume de xeometría euclidiana máis tarde.
A agulla imantada do compás abriulle os ollos aos misterios da natureza, e os axiomas e postulados de Euclides, o poder dedutivo da intelixencia. Tivo seis tíos por parte de pai aínda que o máis achegado foi Xacob, quen exerceu unha influencia moi beneficiosa, ensinándolle o funcionamento das máquinas, as baterías electroquímicas, as bobinas, as resistencias e condensadores nas súas visitas á súa fábrica. A súa nai Pauline animou a Albert a que aprendera a tocar o violín, pois ela tamén tocaba o piano. Axudouno eficientemente na primeira educación, aínda que máis adiante, cando xa era adulto, opúxose rotundamente á súa voda con Mileva, a súa primeira esposa. O rechazo a súa nora fundamentábase en que esta non era xudía, nin alemá e que era máis vella que seu fillo. Pauline quedou viúva de Hermann, que morreu en 1902, de insuficiencia cardíaca. Ela sufriría unha operación de cancro de útero en 1914. Faleceu en 1919 ao retornarlle o seu cancro ao cumprir os 62 anos