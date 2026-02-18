Tiempo de Entroido

El Carnaval es una de mis fiestas favoritas del año. Quizá por lo que supone de creatividad. O de reírnos de nosotros mismos.

Una ve la oportunidad de encarnar a Ayuso (blusa roja drapeada, falda negra, sombras de ojos combinadas en marrón y berenjena y melena ondulada) e ir por la calle plantando banderas de Estados Unidos, «el faro del mundo libre», y condecorando a todos los rubios que se crucen por su camino, especialmente si tienen la piel de color naranja.

La tentación de vestirse de negro absoluto, con barba artificial corta y arreglada y un móvil gigante con el logo de Telegram, a lo Pável Dúrov, también es grande. Podría pararme de vez en cuando para subirme a un pedestal desde el que arengar a las masas, pidiéndoles que permitan a sus hijos usar mi herramienta de mensajería, mientras un coro de mujeres en tanga, chulos, camellos y traficantes de armas aplaude mi discurso.

Otra opción, aunque mucha gente no la entendería, porque es una noticia que, sorprendentemente, ha pasado desapercibida, sería transformarme en un alquimista medieval que ha conseguido viajar en el tiempo para ver cómo los científicos del CERN transforman el plomo en oro. Iría por la calle gritando «Os lo dije», por mucho que la transmutación, el sueño imposible, haya pasado como un titular discreto, entre la inflación y el último escándalo político.

Me hubiese gustado también ir de conductor. De esos que se santiguan antes de arrancar, pero que insultan al de delante si tarda medio segundo en salir cuando el semáforo se pone en verde. Podría ir con un volante colgado al cuello y un intermitente perpetuamente olvidado, pegándome a los talones de las señoras en el paso de peatones y pitando e insultando a todo lo que se mueva, incluidos los niños disfrazados de dinosaurio.

Aunque sospecho que el disfraz que realmente hubiese triunfado este año sería el de borrasca atlántica.

Sería perfecto para una comparsa. No habría que inventar demasiado: bastaría con un impermeable azul oscuro, nubes de algodón cosidas a los hombros, tiras de papel celofán simulando lluvia horizontal y un ventilador portátil para recrear esas rachas de viento que te doblan el paraguas como si fuese de papel.

Cada una llevaría, en la frente, un nombre propio. Algunas tendrían un papel destacado. Quizá, su propia carroza. Por ejemplo, Emilia y Marta, que fueron las que más lluvias nos dejaron. Y Oriana y Leonardo, que soplaron con tanta furia que hicieron difícil caminar. Pero el jefe sería, sin duda alguna, Nils, que nos caló hasta los huesos y nos tumbó con sus embestidas.

El disfraz de borrasca tendría, además, una ventaja competitiva: no necesitaría explicación. Todo el mundo lo entendería. Bastaría con abrir los brazos y soplar con dramatismo para que alguien gritase: “¡Otra vez!”. Sería suficiente con subirse la capucha para que un viandante respondiese: “¡Pues ayer fue peor!”.

Porque, a diferencia de otros personajes, la borrasca no finge. No concede distinciones difíciles de explicar, no promete libertad mientras calcula negocio, no sonríe antes de golpear. Tan solo llega, descarga y se va. Sin maquillaje.

Sería un disfraz honesto, sin nada que ocultar. Y me gusta la idea de vestirse de algo que no disimula su intención. Porque, viendo cómo soplan otros vientos (los políticos, los digitales, los morales), casi se agradece que el cielo plomizo te avise de la que está a punto de caerte encima.

Imagino la llegada a María Pita de la comparsa. Y, cuando el desfile esté a punto de desbordarse, que aparezca el anticiclón de las Azores, ese invitado silencioso al que llevamos meses esperando, para abrir un claro en el cielo y disolver a las tormentas sin hacer ruido.

Yo, que pací en Ourense y entiendo el Entroido como una época de ilusión, con sueños que empiezan a materializarse, no puedo encontrar un mejor final para este hipotético desfile que el de dejar atrás todos los temporales.

A fin de cuentas, el Carnaval marca el final del invierno y el principio de la primavera. Es frontera. Es tránsito. Es el momento exacto en que la noche empieza a perder terreno. Y, pese a las pesadillas, el cansancio, los músculos entumecidos, las promesas traicionadas, los silencios cómplices y todo aquello que no funciona, algo se mueve.

No es euforia.

Es la certeza obstinada, casi biológica, de que ningún temporal es permanente.

Ni siquiera cuando nos empeñamos en sostenerlo.

Ni siquiera los que no vienen del Atlántico.