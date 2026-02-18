¡Respeten la libertad de prensa!

Las denuncias contra el ministro de Asuntos Exteriores delatan una forma de ejercer el poder marcada por la prepotencia, la opacidad y una alarmante intolerancia a la crítica. Vetos en viajes oficiales, prohibiciones a los diplomáticos para hablar con la prensa, exigencia de preguntas por escrito que jamás se responden y listas de periodistas incómodos dibujan un patrón inquietante. Es más que control de la comunicación, es miedo al escrutinio público. Un poder que teme las preguntas ha olvidado las exigencias que la democracia le impone.

Que un ministro pase ocho meses sin ofrecer una rueda de prensa ya debería encender todas las alarmas. Que, además, reaccione con represalias cuando un periodista se lo recuerda de forma educada y profesional resulta sencillamente inadmisible.

El intento de exigir la “cabeza” de una periodista de Europa Press, con muchos años de trayectoria y reconocida solvencia profesional, supone un salto cualitativo especialmente grave. No se trata solo de una presión intolerable sobre una profesional concreta, sino de un mensaje intimidatorio dirigido al conjunto de la prensa, –por este ministro y por más miembros del Gobierno– que, entre todos los gobierno democráticos, es el que más arremete contra la prensa cuando publican verdades incómodas o poco agradables. Un comportamiento propio de regímenes autoritarios, no de un Estado de derecho.

La Asociación de la Prensa de Madrid, y periodistas a título individual, han denunciado estas prácticas defendiendo el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, ni es una concesión graciosa del poder político, es un derecho fundamental que actúa como columna vertebral que sostiene una democracia digna de ese nombre. Cuando se silencia a los informadores críticos, se silencia el derecho de todos a saber qué hacen y cómo gestionan quienes gobiernan en su nombre.

Por eso, cuando un ministro u otro representante del poder intenta someter a los periodistas mediante vetos, represalias o presiones directas a las redacciones, no está defendiendo a su ministerio, está erosionando el sistema democrático que dice representar.

La Constitución de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no son textos decorativos. Consagran principios que deben guiar la acción política diaria, también –y especialmente– en la política exterior. Un ministro no está por encima de esos principios, ni puede decidir arbitrariamente quién merece preguntar y quién debe ser apartado.

Defender la libertad de información exige señalar sin ambigüedades estas conductas y reclamar responsabilidades. El respeto a la prensa no es opcional, es una obligación democrática. Y cuando un responsable público no lo entiende, el problema no es de quien pregunta, es de quien ocupa el cargo.