En estos tiempos en que vivimos la necesidad de recuperar los hábitos y costumbres democráticas está fuera de duda. No hay más que escuchar o leer en los medios de comunicación en cualquier parte del mundo las crónicas de la actualidad política. Desprecio al adversario, insultos, difamaciones, calumnias y toda suerte de desconsideraciones se regalan unos a otros en casi todas las latitudes, también obviamente por aquí.

Pensar que las virtudes y hábitos democráticos surgen por generación espontánea, o que son una lógica prolongación inerte del marco democrático es un craso error. Los hábitos democráticos hay que adquirirlos, hay que ejercitarse en ellos y, lo que hoy acontece, es lo contrario. Disponemos del mejor estadio de futbol, pero los jugadores parece que juegan a otra cosa, ¡eso sí!, recordando continuamente a los espectadores lo sacrificado y duro que es el deporte del balompié. Falta, pues, un elemental sentido de la responsabilidad personal en la adquisición del verdadero talante democrático, que es una forma de servicio, de escucha pacientemente a los ciudadanos, de trabajo constante al servicio de la colectividad, de aprendizaje cotidiano, también del que piensa diferente, también del que no está en la cúpula.

En este sentido, como recordaba Friedrich, la democracia no es solo una forma de gobierno, sino, fundamentalmente, una forma de vida. Cuando se subraya únicamente el aspecto del poder y no se vive en clave democrática, las consecuencias no pueden ser las que se producen en este tiempo. Por eso, es buen momento el presente para rememorar a Bobbio en un trabajo sobre “El futuro de la democracia” cuando afirmaba que la democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla, algo que, en el presente, no hay que ser muy listo para advertirlo, brilla por su ausencia en tantos países y naciones.

Hace mucho tiempo decía Burke que “el ejemplo es la escuela de la humanidad; la única escuela que puede instruirla”. Y, hoy más que nunca necesitamos ejemplaridad en quienes se dedican a la muy noble tarea de la dirección y conducción de las cosas públicas. Evidentemente, esa ejemplaridad es también exigible a los líderes del sector privado y a los configuradores de la opinión y del pensamiento. Pero, quizás, por la especial posición que ocupan los políticos en el entramado actual, porque deben configurar las distintas opciones sociales, a ellos la sociedad debe exigir una especial integridad. Es obvio que sólo puede dar ejemplo quien va a la vida pública a dar, no a ganar –como no sea el reconocimiento por servir justamente a todos–.

Siempre ha habido, y siempre habrá, personas que sintonicen con lo que dejó escrito Remy de Gourmont hace tiempo: “cuando se aspira a vivir de sí mismo, se produce siempre el tedio. Solamente se encuentra el placer en el servicio al prójimo”. Esas personas, que den un paso al frente por el bien de los ciudadanos.