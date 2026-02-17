La vista sin muro

A padres, abuelos, bisabuelos y, en general, a la mayoría de la gente, desde temprana edad con frecuencia los oía hablar del famoso muro.

Hace más de un siglo la inmensa mayoría de ferrolanos anhelaban su sustitución por un cierre diáfano que permitiera ver más allá: más muelles, buques atracados o en dique seco, mar ―mucho o poco―, edificaciones e instalaciones conservadas desde el siglo XVIII y, sobre todo, romper una estética que cerraba la ciudad con una tapia de metros de altura; querían ver espacios abiertos.

Repasando las crónicas veremos que hubo cantidad de conversaciones, desacuerdos y acuerdos que no llegaron a fructificar en años. Con el tiempo algunas partes fueron cayendo: el cierre opaco que dificultaba ver la fachada de la Sala de Armas ―antiguo Cuartel de Instrucción―; la zona contigua al edificio de Exponav o la continuación de la puerta principal del astillero en Esteiro del año 1857. No hubo más avances…

Desde comienzos de la Transición, prácticamente todos los partidos políticos prometieron en sus programas electorales la sustitución de la antiestética pared, pero, como sucede con cierta frecuencia, las promesas se quedan en el papel. Hace unos meses el actual alcalde dio la gran sorpresa histórica de que se retiraría el comentado cierre actual y, además ―rompiendo la cadena de imposibles promesas―, está cumpliendo lo anunciado con un ambicioso proyecto que cambiará por completo una extensa zona urbana.

A la vista de los infructuosos intentos anteriores, no me cabe duda que la labor no ha sido sencilla, pero finalmente el acuerdo logrado con la Xunta de Galicia, el propio Ayuntamiento y, por supuesto, con la gran colaboración de la Armada, el trabajo ha dado sus frutos.

Como es habitual, a un gran paso adelante siempre alguien le pone trabas. Recordemos las palabras que en el mandato de Ferrol en Común pronunció su alcalde: “El muro se tira sí o sí”; ahora comenta: “Tirar el muro es un despilfarro de dinero”.

El socialismo también aporta lo suyo a la hora de “poner palos en las ruedas”. Denuncia la tala de árboles cuando el propio partido tenia un informe de su enfermedad y, además, en el proyecto expuesto ya se señalaba que serían sustituidos por especies más acordes con la nueva configuración. También se encargó de dar a conocer objeciones de Patrimonio Nacional que ya estaban solventadas por el actual alcalde.

Las palabras y los hechos retratan a las personas y a las instituciones. Dejan ver a las claras si un partido local se debe a sus votantes o depende de sus propios intereses…