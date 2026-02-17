Mi cuenta

A serpe branca

A memoria do relato oral conta que unha serpe branca, criatura ancestral e sabia, decidiu trocar escamas por pel e corazón. Convertida en muller, namorou dun home común, e xuntos construíron unha vida que desafiaba as normas do mundo. Mais apareceu o monxe, ese defensor do dogma e da orde, que non podía tolerar que o amor se manifestase entre diferentes. A lenda, que nace nas beiras dun lago oriental chinés, é moito máis ca un conto: é unha metáfora da loita entre a liberdade e o medo, entre a apertura e o control, entre o futuro e o pasado que se repite coma un disco raiado. 

Este símbolo representa a posibilidade de transformación, a capacidade de facer sen etiquetas, e a valentía de quen se atreve a romper co establecido. O monxe, por desgraza, agora aparece en forma de burocracia, de mercado, de ideoloxía inxusta. Está en cada lugar onde se impide o diálogo entre mundos, onde se censura a diferenza, onde se premia a obediencia e se castiga a liberdade.

Mentres tanto, no extremo oriental do planeta, hai quen fala do futuro como quen fala da primavera: con esperanza, con planificación e con tecnoloxía posta ao servizo da vida. Alí proxéctanse cidades con transporte público eléctrico, rúas silenciosas sen fume e universidades que investigan en enerxías limpas e intelixencia artificial. Aquí, pola contra, seguimos a debater se é mellor manter coches a gasolina atrasando a transición ao eléctrico, e se as universidades poden sobrevivir con aulas masificadas, contratos temporais e laboratorios obsoletos. A modernización non consiste só en instalar fibra óptica, senón en saber empregala para mellorar a vida colectiva da xente.

A teoría dos sistemas-mundo moderno de Wallerstein xa advertía que o centro e a periferia non son xeografías fixas, senón dinámicas que se moven segundo quen produce valor e quen o consome. Pois ben, semella que o centro desprázase cara onde se fala de cooperación e ecosistemas de innovación, mentres a periferia anda enredada en debates sobre se é mellor autorizar e subvencionar celulosas ou minas a ceo aberto. A nosa retranca galega, iso si, mantense viva: aquí chamámoslle “proxecto estratéxico” a calquera cousa que veña envolta en cartón e promesas.

Mais non todo está perdido. A serpe branca sorrí desde o fondo do lago, lembrándonos que a unión sentimental entre diferentes é posible, que a transformación é real, e que o futuro non ten por que ser unha repetición do presente. Se cadra, o segredo está en mesturar o mellor de cada casa: a sabedoría comunitaria das aldeas galegas, a disciplina dos barrios chineses, o coñecemento científico, a tecnoloxía posta ao servizo da xente, e a cultura como ferramenta de emancipación.

O mundo é grande, e a serpe xa non ten medo. O monxe, por moito que berre, non pode deter o que xa comezou: unha conversa global onde as culturas escóitanse, respéctanse e transfórmanse mutuamente. E se hai que escoller entre o dogma e o lago, que nos pillen mollados, pero libres.