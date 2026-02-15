Felipe González en branco
Non, non é que o expresidente quedara coa súa mente en branco, aínda que polo que se ve e oe así o pareza. Nunha das súas últimas comparecencias públicas, concretamente no foro chamado “Desayunos en el Ateneo” en Madrid, manifestou que se Pedro Sánchez se presenta como candidato do PSOE ás eleccións xerais, el votará en branco, por pura incoherencia (engado eu) de militante socialista de cuxo carné non pensa desprenderse.
Cousas veredes de Felipe González!, de aquel que foi ao congreso de Suresnes con chaqueta de pana case coma ouvinte e saíu de alí de secretario xeral do Partido con outros folgos. Confeso que a súa elección como presidente do Goberno no ano 1982 chegou a ilusionarme, coma a tanta xente que pensabamos que o proxecto socialista ía impulsar ao país cara a unhas desexadas reformas sociais que porían a España no grupo das vellas democracias europeas, e digo isto porque xa vou entrado en anos e fun testemuño daquela etapa esperanzadora. Pero o tempo pasa e as persoas tamén, agás algúns que se resisten a non deixar o seu protagonismo como popes no devir político do país, como é o caso de Felipe González. Por suposto, non me doen prendas ao recoñecer que talvez fose dos presidentes do Goberno que levanto maiores expectativas, o que non é óbice para que arestora me decepcione en exceso o personaxe. Non remato de entender ese cambio tan radical cara a postulados máis propios da dereita máis rancia que aos do partido no que di seguir militando.
Aludindo de novo á idade: os que andan pola miña, que xa non é pouca, lembrarán o “felipismo” como o método empregado polo expresidente para controlar o partido sen que lle tremese o pulso. O socialismo era el sen máis ambaxes. En fin... Hai que ver canto involucionan algúns!
El non negociaría con Bildu, preferiría facelo con Vox (segundo manifestou no aludido foro madrileño sen pestanexar). A verdade, non sei que espera Feijóo para fichalo e el para deixar o PSOE. Nos bolos que está a facer por aí máis semella un portavoz da oposición que un exlíder que foi do Partido Socialista. Manda bemoles! Pois éche o que hai!