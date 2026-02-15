No se entiende bien que una corporación municipal con una amplia nómina de asesores, mayoría absoluta y presupuestos aprobados, arrastre tantos conflictos con colectivos vecinales y laborales. El último pleno de enero, aparte de dedicar mucho tiempo a mociones cuyas demandas escapaban a las competencias municipales, fue un fiel reflejo de esta paradoja. Es verdad que teniendo asegurada durante años la carga de trabajo en Navantia, los ferrolanos tenemos que acostumbrarnos a pensar más en lo importante que en detallar lo urgente, pero este saludable reajuste de prioridades no se contradice con llenar los huecos de la plantilla municipal, ni con mantener adecuadamente los servicios y espacios públicos. El caso es que la gestión local se está descosiendo por donde menos se podía esperar, por el día a día, una asignatura que con mejor o peor nota aprobaron todos los anteriores gobiernos.